Nuôi ăn ở các đàn em tại chung cư cao cấp để điều hành đường dây "tín dụng đen"

ANTD.VN - Liên quan đến ổ nhóm cho vay tài chính theo kiểu “tín dụng đen” với lãi suất “cắt cổ” lên tới 180% vừa bị Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện, triệt xóa, ngày 21-7, đơn vị cho biết: Đang hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng tra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

Vay 50 triệu, sau 1 năm phải trả 140 triệu đồng

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, điều tra cơ bản, Công an quận Cầu Giấy nắm bắt hoạt động của ổ nhóm cho vay tiền lãi nặng, có dấu hiệu “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua hình thức cho vay tiền, cầm đồ, tín dụng đen.

Hình thức hoạt động của các đối tượng là quảng cáo đăng tin cho vay tín dụng trên mạng.



Khi khách có nhu cầu vay tiền, các đối tượng liên hệ trực tiếp và làm thủ tục cho vay nhanh chóng. Người vay chỉ cần CMND hoặc Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, các loại giấy tờ tuỳ thân khác.... Tuy nhiên, để cầm tiền được về, các đối tượng “trói” con nợ bằng cách yêu cầu khách hàng vay tiền viết giấy nhận tiền với nội dung như xin việc, mua tài sản, thỏa thuận mua bán...

Ổ nhóm cho vay nặng lãi đã bị CAQ Cầu Giấy điều tra khám phá bắt giữ

Bên cạnh đó, chúng cũng lấy các thông tin cá nhân khác như gia đình bố, mẹ, vợ hoặc chồng và với chụp ảnh để sau này gây sức ép, đe dọa con nợ nếu như chây ỳ không chịu trả hoặc có ý định bỏ trốn.



Trung tá Quách Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy cho biết: Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt và lãi suất thì như “cắt cổ” người vay. Ví dụ, các đối tượng cho vay 50 triệu đồng, trong thời gian 1 năm, lãi suất phải trả lên đến 90 triệu và 50 triệu tiền gốc. Như vậy tống số tiền gốc, tiền lãi phải trả là 140 triệu.



Đây là thủ đoạn để trốn tránh phát hiện của cơ quan công an, đồng thời khi khách hàng không có khả năng chi trả sẽ tung tin lên mạng xã hội để bôi xấu danh dự hoặc gọi điện cho người thân để đe dọa buộc phải trả tiền hoặc tố cáo khách hàng trước pháp luật.



Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định các đối tượng nằm trong ổ nhóm này gồm: Trần Minh Quang (SN 1997, HKTT: Khu 4, Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ); Ngô Văn Tráng (SN 1999); Nguyễn Ngọc Sơn (Sinh năm 1998). Các đối tượng này đều có hộ khẩu ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và thuê nhà ở chung cư cao cấp tại đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài ra, chúng còn nuôi Trần Quốc Tần mới 16 tuổi cũng quê ở Phú Thọ để phục vụ cho hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã khám xét khấn cấp nơi ở của Quang và thu giữ khoảng 200 hợp đồng, giấy nhận tiền với tổng giá trị lên tới 4 tỷ đồng; 2 xe ô tô, 2 xe máy, 2 trang Web có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.



Những đòn bẩn ép con nợ "lòi cơm"

Trần Minh Quang đã mua một trang Web có tên miền là F98credit.vn rồi đăng tin cần cho vay tiền, hỗ trợ tài chính trên trang web này với các mức lãi suất khác nhau. Ngoài ra, Quang còn đăng ký tài khoản trên trang www.mecash.vn để nhập dữ liệu liên quan đến việc cho vay và cầm cố tài sản.

Số đối tượng Tráng, Sơn và Tần sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các việc do Quang giao như: Làm hồ sơ vay cho khách, gọi điện để đòi nợ khách, trực tiếp đi gặp khách để đòi nợ và nhận tiền. Đối với những con nợ khó đòi, chúng sẽ đe dọa, gây sức ép. Quang cũng lập cho Tráng, Sơn, Tần mỗi người một tài khoản phụ trên trang www.mecash.vn để tiện theo dõi các khoản vay của các con nợ.

Không dán tờ rơi cho vay ở các cột điện, bờ tường như trước, các đối tượng cho vay nặng lãi tận dụng công nghệ thông tin, internet để hoạt động

Một trong những con nợ của ổ nhóm cho vay nặng lãi trên là chị Cao Thị Phương Nhung. Ngày 9-11-2019, chị Nhung có nhu cầu vay tiền nên đã liên lạc với Trần Minh Quang để vay 100 triệu đồng. Quang đã hẹn chị Nhung đến một quán cà phê tại phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để làm thủ tục vay tiền.



Khi gặp nhau, Quang và Nhung thỏa thuận sẽ cho Nhung vay 100 triệu đồng với lãi suất 5000đồng/1.000.000đồng/ 1 ngày. Nhung sẽ trả lãi theo kỳ là 15 ngày một lần với số tiền 7.500.000 đồng và khi cho vay Quang sẽ trừ 7,5 triệu đồng cho 15 ngày lãi đầu tiên.



Thỏa thuận xong, Quang yêu cầu Nhung viết giấy nhận tiền với mục đích là để mua hộ xe máy nhằm đối phó cơ quan chức năng, cũng như sẵn sàng... tố cáo cơ quan công an nếu Nhung không trả được nợ. Nhung đóng tiền lãi cho Quang đến ngày 24-2-2020 là 33 triệu đồng tiền lãi của khoản vay 100 triệu đồng.



Sau đó, do hết tiền không đóng được lãi nên Nhung nhiều lần bị Quang gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa. Ngoài ra, Quang chỉ đạo Tráng, Sơn và Tần thay nhau dùng điện thoại gọi điện, nhắn tin đe dọa Nhung phải trả tiền...



Hiện cơ quan điều tra công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ Trần Minh Quang, Ngô Văn Tráng và Nguyễn Ngọc Sơn về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại điều 201 BLHS năm 2015. Đối với Trần Quốc Tần, do chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan Công an tạm giao cho gia đình bảo lãnh để xử lý.