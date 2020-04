Nửa đêm, gã trai bị ‘tóm sống’ cùng lô ma túy trong tòa chung cư

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội về “phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không sao nhãng công tác Công an”, Công an quận Hà Đông đã xác lập kế hoạch, bắt giữ đối tượng tàng trữ ketamin tại tòa chung cư ở địa bàn phường Dương Nội.