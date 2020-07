Nữ siêu lừa hơn 20 năm trốn truy nã vẫn không thoát

ANTD.VN - Ngày 1-7, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thủy (tức “Nguyễn Thị Thúy”, SN 1962, trú tại tổ 2, khu 4, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy bị bắt giữ sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã

Nguyễn Thị Thủy là đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cách đây 24 năm. Trước đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tra cứu yêu cầu phục vụ công tác xác minh đối tượng truy nã đối với Nguyễn Thị Thủy có lý lịch nêu trên.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT đã thu thập được mẫu vân tay của đối tượng Nguyễn Thị Thủy đang là đối tượng truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Lệnh truy nã số 753 ngày 23-01-1996 của Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở thông tin do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cung cấp Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh phân công cán bộ chủ động tra cứu trong hệ thống hồ sơ tàng thư Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

Mặc dù thông tin từ phía Cơ quan CSĐT tra cung cấp chưa đầy đủ, song với tinh thần trách nhiệm trong công tác, cán bộ tra cứu đã mở rộng diện tìm kiếm, đối chiếu thông tin và chỉ sau 30 phút đã cung cấp cho Cơ quan CSĐT thông tin chính xác nhất về đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thủy.

Từ những thông tin đặc biệt có giá trị do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cung cấp, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại Ấp 1 (xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM).