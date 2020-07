'Nữ quái' siêu lừa trốn truy nã đặc biệt từ Bắc vào Nam

Các đối tượng Cúc, Năm và Đức

Điển hình, ngày 16-7, tại địa bàn phường An Phú (Thuận An, tỉnh Bình Dương), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Minh Đức (SN 2001, trú ở xã Yên Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tiếp đó, ngày 21-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt được Trần Kim Năm (SN 1992, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị truy nã toàn quốc về tội “Đánh bạc”. Mới đây nhất, ngày 23-7, Phòng Cảnh sát hình sự bắt được Hoàng Thị Cúc (SN 1986, ở xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa), đối tượng trốn truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị TAND TP Hà Nội xử phạt 16 năm tù.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Hoàng Thị Cúc bỏ trốn và Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt. Các đối tượng bị bắt đã được Phòng CSHS bàn giao cho đơn vị ra quyết định truy nã để điều tra theo thẩm quyền.