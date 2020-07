Nữ nhân viên quán karaoke cắn bị thương chiến sỹ Công an

Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện biện pháp tố tụng đối với Đinh Thị Hằng (SN 1993, quê quán Cẩm Khê, Phú Thọ), về hành vi cố ý gây thương tích đối với người thi hành công vụ.

Theo điều tra, khoảng 0h10 ngày 2-7, tổ công tác Đội An ninh - Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an xã Tăng Tiến tiến hành kiểm tra quán karaoke 198 ở thôn Chùa, do Phạm Văn Thể (SN 1987, trú ở thôn Bẩy, xã Tăng Tiến) làm chủ.

Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện Đinh Thị Hằng cùng 4 người đang hát tại phòng VIP 3. Trước yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, không những không chấp hành, Đinh Thị Hằng còn xúc phạm, lăng mạ tổ công tác.

Đỉnh điểm, Hằng đã cắn trúng tay Trung tá Lê Huy Hoàng - Trưởng Công an xã Tăng Tiến. Ngay sau đó, đối tượng bị lập biên bản, đưa về cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Bước đầu, Hằng khai nhận đến địa bàn huyện Việt Yên thuê phòng trọ, chuyên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn.