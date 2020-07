Nữ nhân viên quán hát tấn công người thi hành công vụ

ANTD.VN - Ngày 9-7, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Hằng (SN 1993), trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 0h 10 phút ngày 2-7, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Công an xã Tăng Tiến tiến hành kiểm tra quán karaoke ở thôn Chùa, do Phạm Văn Thể (SN 1987) làm chủ.



Tại đây, tổ công tác phát hiện Đinh Thị Hằng cùng 4 đối tượng khác đang hát tại phòng VIP 3, nên đã yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

Khi thấy tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, Hằng đã có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ tổ công tác và cắn vào tay của đồng chí Công an.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa Hằng về trụ sở Công an huyện phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an huyện Việt Yên đã tạm giữ hình sự đối tượng Hằng.