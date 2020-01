Nữ giám đốc vào tù vì nhận tiền bán công ty cho nhiều người

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Trương Thị Tuyết (SN 1961, trú ở phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trần Huy (viết tắt là Công ty Trần Huy) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Trần Huy do Tuyết làm Giám đốc được cấp giấy chứng nhận thực hiện Dự án Xây dựng Trường mầm non tư thục Tuổi Thơ, tại khu đất số 59 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó, doanh nghiệp này cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 50 năm, đối với phần diện tích xây dựng trường mầm non.

Bị cáo Trương Thị Tuyết tại giai đoạn điều tra.

Tuy nhiên, do cần tiền ăn tiêu nên đầu tháng 10-2017, Trương Thị Tuyết đã đồng ý bán lại Công ty Trần Huy cho 3 cá nhân với giá 6 tỉ đồng. Thỏa thuận mua bán doanh nghiệp, người đàn bà này tạm nhận 200 triệu đồng tiền “đặt cọc” từ nhóm người mua Công ty Trần Huy.

Cùng thời điểm, biết Tuyết muốn bán doanh nghiệp, kèm theo quyền sử dụng khu đất nêu trên, chị Trần Thị Thu T (trú ở Hà Nội) đã nhờ người đặt vấn đề hỏi mua bán. Tuyết cũng nhanh chóng nhận 200 triệu đồng tiền “đặt cọc”, kèm lời hứa sẽ sớm chuyển giao Công ty Trần Huy cho chị T.

Dù vậy, ngay sau đó Tuyết chính thức giao dịch, rồi chuyển giao toàn bộ pháp nhân, con dấu Công ty Trần Huy cho 3 cá nhân đặt vấn đề mua bán doanh nghiệp trước đó. Khi bị chị T hối thúc chuyển giao công ty, nữ Giám đốc doanh nghiệp liền thuê đối tượng không rõ lai lịch “chế” con dấu, giấy tờ giả, rồi đưa cho chị T và nhận thêm 1,3 tỉ đồng nữa.

Tổng cộng, Trương Thị Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng của chị T. Quá trình bị khởi tố, điều tra, bị cáo mới hoàn trả được 550 triệu đồng cho bị hại. Số tiền chiếm đoạt của chị T còn lại, Tuyết khai đã dùng trả nợ hết.

Ngoài hành vi nêu trên, trong thời gian sở hữu, điều hành Công ty Trần Huy, nữ Giám đốc doanh nghiệp gian manh còn lừa gạt hai Giám đốc khác với thủ đoạn "chạy" xin thuê đất trong thời gian 50 năm. Bị cáo nói dối là bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, có thể giúp đỡ được việc xin thuê đất trong thời hạn tối đa...

Tin vào những lời “chém gió” của Tuyết, hai Giám đốc doanh nghiệp quen biết bị cáo đã nhiều lần giao tổng cổng 1 tỉ đồng, tiền “bôi trơn” với mong muốn sẽ sớm xin được dự án thuê đất trong vòng 50 năm. Nhưng sau nhiều lần kiếm lí do trì hoãn, Tuyết đã lộ rõ bản chất lừa đảo.

Xem xét tội trạng của bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố Trương Thị Tuyết về các tội danh tương ứng là có căn cứ, đúng pháp luật. Theo tòa án, bị cáo đã dùng thủ đoạn gia dối và làm giả con dấu, giấy tờ để chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại.

Xác định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm chế độ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trương Thị Tuyết 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 14 năm 6 tháng tù.