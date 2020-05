Nữ công nhân thiệt mạng trong phòng trọ, 7 ngày sau tìm thấy nghi can gây án đã...tử vong

ANTD.VN - Bước đầu, cơ quan Công an nhận định sau khi sát hại chị P., đối tượng Thêm đã bỏ trốn, rồi tự sát.

Sau 7 ngày tìm kiếm, điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã phát hiện Nguyễn Văn Thêm (SN 1988, trú ở huyện Yên Lập, Phú Thọ), trong tình trạng...tử vong, tại khu vực xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Thêm là nghi can vụ án giết người xảy ra tại địa bàn xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Trước đó, sáng 10-5, gia đình anh Lê Xuân Phúc (ở xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ) phát hiện tại phòng trọ của gia đình đang cho chị T.T.P (SN 1996, quê quán Yên Lập, Phú Thọ) ở, có mùi khó chịu; cửa phòng bị khóa. Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã tiến hành phá cửa và phát hiện chị P.g đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được con dao. Tuy nhiên, những tài sản giá trị vẫn còn nguyên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị P. là công nhân một khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Người phụ nữ này mới ly hôn năm 2019; con nhỏ nhờ ông bà ngoại nuôi.

Thời gian gần đây, chị P. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Thêm. Ngày 7-5, một số nhân chứng bắt gặp Thêm đến phòng trọ của chị P. Và sau thời điểm ấy, không ai bắt gặp người phụ nữ tội nghiệp ấy đâu, cho đến khi chủ nhà trọ phát hiện sự việc đau lòng hôm 10.5.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bước đầu nhận định đối tượng nghi vấn gây ra cái chết cho chị Phượng là Nguyễn Văn Thêm. Động cơ gây án có thể do mâu thuẫn tình cảm giữa hung thủ và nạn nhân.