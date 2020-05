"Nổ" là cán bộ công an để lừa đảo "chạy án"

ANTD.VN -Quen biết G. và biết chị này có anh trai đang bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến ma túy, Trung “nổ” mình là cán bộ công an có khả năng chạy án. Tin lời Trung, chị G. đã chuyển cho tên “công an rởm” này hàng trăm triệu đồng để lo việc.

Ngày 15-5, thông tin từ Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Kiên Trung (35 tuổi) trú tại khối 7, phường Bến Thủy, TP. Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa "chạy án".



Theo đó, đầu tháng 3-2020, Trung quen biết chị G. qua mạng zalo. Trong những cuộc trò chuyện của hai người, Trung biết được chị G. có người anh trai đang bị công an TP. Vinh khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ ma túy.

Nguyễn Trung Kiên tại cơ quan công an

Vin vào chuyện này, Trung nói với chị G. việc mình là cán bộ công an có nhiều mối quan hệ nên có thể chạy cho anh trai chị này được tại ngoại và giảm án khi xét xử. Tin lời Trung nói, chị G. ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Được thể, Trung nhiều lần nói chị G. chuyển tiền để mình “lo công việc”.

Tuy nhiên, đến tháng 5-2020, đã quá thời gian Trung hẹn là anh trai chị G. được tại ngoại nhưng gia đình không thấy chuyển biến gì. Biết bị lừa, chị G. đến cơ quan công an trình báo. Lúc này, tổng số tiền mà chị G. đã chuyển cho Trung là 229 triệu đồng.

Nhận được tin báo, công an TP. Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra về vụ việc. Đến 6h ngày 14-5, công an xác định Trung hẹn gặp chị G. ở một quán café trên địa bàn TP. Vinh để đưa tiền tiếp tục lo việc chạy án. Đến 7h30 cùng ngày, khi Trung đang nhận 25 triệu đồng từ chị G. thì bị Công an TP.Vinh bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra,Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận tổng số tiền đã chiếm đoạt của chị G. là 254 triệu đồng. Được biết, Trung từng là cán bộ Bộ đội biên phòng một tỉnh Bắc miền Trung nhưng đã bị cho ra quân do nợ nần.

Hiện, Công an TP. Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kiên Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.