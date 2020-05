Những mắt xích trong đường dây mua bán 120 bánh heroin

Danh tính các đối tượng trong vụ án gồm: Đào Văn Kính, trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Nengvavue Nordoua (quốc tịch Lào); Vừ A Thái và Vừ A So, cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Lý Văn Dinh, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Một số đối tượng trong vụ án thời điểm bị bắt giữ

Cáo trạng xác định: Đào Văn Kính và Lý Văn Dinh quen biết nhau từ nghề buôn bán trâu bò, rồi dần “bập” sang ma túy. Khoảng tháng 7-2019, Dinh quen biết đối tượng tự giới thiệu tên là Hùng, nhà ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Hùng đồng ý mua heroin của Dinh, nhưng yêu cầu được kiểm tra chất lượng trước khi mua.

Theo thỏa thuận, Kính và Dinh đi lấy "mẫu" heroin về đưa cho Hùng để kiểm tra. Thấy chất lượng ưng ý, Hùng đồng ý mua với giá 170 triệu đồng/bánh, số lượng bất kể.

Trước đó, qua mạng xã hội, Kính quen Tòng Dê, một đối tượng người Lào. Tòng Dê cho biết có thể cung cấp cho Kính heroin nếu Kính tìm được nguồn tiêu thụ tại Việt Nam. Sau khi bắt mối được với Hùng, Kính đã vào khu vực cửa khẩu Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An gặp người của Tòng Dê để nhận mẫu heroin.

Theo thỏa thuận, Tòng Dê sẽ bán cho Kính 320 triệu đồng 2 bánh heroin, đã bao gồm chi phí vận chuyển về Thái Nguyên.

Khớp nối được các đầu mối mua - bán, Kính và Dinh tiếp tục liên lạc với các đối tượng vận chuyển, là Vừ A Thái và Vừ A So. Hai tên này được Giàng A Tà (quốc tịch Lào), thuê vận chuyển 120 bánh heroin từ khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về tỉnh Thái Nguyên với tiền công 50 triệu đồng. Theo hẹn, Vừ A Thái đi xe khách từ TP Điện Biên xuống Hà Nội gặp Tà.

Tại đây, Vừ A Thái gặp cả Tà và Nengvavue Nordoua (người sau này được Tà phân công đi hộ tống ma túy cùng Thái và So). Tà đưa cho Thái 362 triệu đồng, bảo đứng tên mua cho Tà một chiếc xe ô tô Toyota Vios, biển kiểm soát Hà Nội, đã qua sử dụng để dùng vận chuyển ma túy.

Thái lái xe chiếc xe ô tô vừa mua vào Nghệ An. Tới nơi, Thái gọi điện cho So đi xe khách vào để cùng vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra.

Sáng 7-8-2019, Thái lái xe cùng So theo đường lên cửa khẩu Cầu Treo. Đến cách cửa khẩu chừng 15 km thì gặp Tà và 3 nam giới mang theo 3 bao tải màu xanh, bên trong có 120 bánh heroin.

Sau khi nhận ma túy, Thái và So chở "hàng" di chuyển một quãng thì dừng lại để mở 3 bao tải ma túy, đem cất giấu vào các vị trí trên sàn xe ô tô và hai bên cánh cửa xe phía trước. Đi thêm chừng 10 km, Tà gọi cho Thái yêu cầu đón Nengvavue Nordoua đi cùng để giám sát việc vận chuyển ma túy.

Tối muộn cùng ngày, khi di chuyển tới đường cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn thuộc địa phận xã Sơn Cấm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, các đối tượngg bị tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra và thu giữ 120 bánh heroin.

Về phía Kính và Dinh, biết bị động, hai đối tượng tìm cách trốn chạy, nhưng đã bị bắt sau đó. Riêng đối tượng có tên là "Hùng", ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên - người nhận mua ma túy của Kính và Dinh, Cơ quan điều tra chưa xác định được nên chưa điều tra xử lý đối với đối tượng này.

Đối với Giàng A Tà và Tòng Dê (người Lào) có phải là một người hay không, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, khi làm rõ được sẽ xử lý sau.

Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND tỉnh Thái Nguyên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.