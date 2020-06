Những chuyến đi "chân trời góc bể", truy bắt các ‘mảnh ghép" trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Các đối tượng trốn truy nã trong vụ án cờ bạc nghìn tỷ, đã xin đầu thú sau khi được sự khuyên nhủ, tác động của lực lượng Công an

Hành trình xác minh, vận động đầu thú và truy bắt các đối tượng về quy án chưa bao giờ là bài toán đơn giản đối với lực lượng chức năng.

Xin đầu thú khi đã “yên vị” ở nước ngoài

Đối tượng biết hồi tâm hối cải ấy là Lê Văn Kiên (SN 1978, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); bị CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt toàn quốc về tội "Tổ chức đánh bạc", và đã đề nghị ban hành Lệnh truy nã quốc tế. Kiên được xác định có vai trò quan trọng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau khi thực hiện tội phạm, Kiên đã tìm cách trốn ra nước ngoài. Thời gian đầu, mọi kênh thông tin để nắm bắt tung tích đối tượng đã khó, chưa nói đến việc tác động, khuyên nhủ Kiên về nước đầu thú. Tuy vậy, ban chuyên án Công an tỉnh Phú Thọ không nản. Công an tỉnh đã trao đổi, thống nhất để liên ngành tư pháp tỉnh ký thư kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; đặc biệt vận động cả Phan Sào Nam, một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ án, viết thư gửi gia đình Kiên vận động “móc xích” đầu thú. Một biện pháp khác, đó là các trinh sát, điều tra viên trực tiếp tiếp cận người thân của Kiên, nói rõ chủ trương khoan hồng của nhà nước với những người biết ăn năn, hối cải.

Cứ thế, bằng đồng bộ các biện pháp, với phương châm “mưa rầm thấm lâu”, người thân của Kiên đã đồng ý hợp tác. Sáng 19-10-2019, tổ công tác Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài, làm việc với Đồn Công an quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan, thực hiện “đón” Lê Văn Kiên đáp chuyến bay từ Philippine về. Và đúng 2h ngày 20-10-2019, đối tượng được dẫn giải an toàn về trụ sở cơ quan Công an.

Một đối tượng khác trong vụ án này cũng đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, biết phục thiện và xin về nước đầu thú, là Phan Anh Tuấn (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Phó giám đốc công nghệ của Công ty VTC online, bị truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2015, Công ty VTC online ký hợp đồng với Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Việt, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao về việc triển khai dịch vụ online; Phan Sào Nam đã giao cho Tuấn lắp đặt hệ thống máy chủ cấu hình phục vụ cho dịch vụ online, sau này là game bài Rikvip và Tip.Clup. Thực hiện nhiệm vụ, Tuấn và các cộng sự có trách nhiệm duy trì, đảm bảo hoạt động của dịch vụ này được thông suốt... Khi cơ quan điều tra khám phá và phong tỏa máy chủ, theo chỉ đạo của Phan Sào Nam, Tuấn ra nước ngoài công tác.

Trong thời gian này, Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty CNC bị tạm giữ; Phan Sào Nam cũng ra nước ngoài nên Tuấn rất lo sợ... Từ Hàn Quốc, anh ta quay trở về Singapore rồi đi Thái Lan và điểm dừng chân cuối cùng là Nepal và ở lại đó từ năm 2017 đến năm 2020. Trong quá trình dựng nhân thân và các mối quan hệ của Tuấn, các điều tra viên Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã về gia đình của anh ta ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Phòng ANĐT Công an tỉnh đã tham mưu với liên ngành tư pháp viết thư kêu gọi đầu thú, bởi các điều tra viên, trinh sát nắm được, Tuấn sống khá tình cảm. Bản thân anh ta khi tham gia vào hành vi phạm tội không hình dung hết được tính chất nghiêm trọng của vụ án... Bằng nhiều “kênh” tác động, cuối cùng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thuyết phục được Tuấn trở về.

Đến cơ quan Công an và…vận động được thêm kẻ trốn truy nã đầu thú

Trường hợp khá đặc biệt này là Nguyễn Duy Thịnh (SN 1992, trú tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đối tượng bị truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Khoảng tháng 10-2015, Thịnh được Hoàng Thành Trung (cũng đối tượng trong vụ án) liên hệ, trao đổi và đề nghị làm “đại lý cấp 1” cho hệ thống game đánh bạc Rikvip (sau đổi tên thành Tip.Club); tiến hành mua, bán Rik với các đại lý khác và con bạc để được hưởng chênh lệch, hoa hồng.

Thịnh đồng ý và lập tài khoản trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club có đăng nhập "tudotaichinh30", tên hiển thị "thinhbank", rồi thông báo cho Trung để Trung đăng ký tài khoản trên cho Thịnh thành tài khoản “đại lý cấp 1” của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 8-2017, Thịnh đã phát triển được 103 "đại lý cấp 2"; qua đó lôi kéo nhiều đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán với tổng lượng Rik tương đương số tiền hơn 900 tỷ đồng; được hưởng lợi tương đương số tiền gần 700 triệu đồng.

Trong thời gian làm “đại lý cấp 1” cho hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Thịnh còn làm “đại lý cấp 1” cho hệ thống game bài 23zdo, Zon, và được hưởng lợi số tiền hơn 200 triệu đồng.

Sau khi đường dây đánh bạc bị phát hiện, Thịnh bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố. Nghiên cứu, nắm chắc các mối quan hệ có thể tác động đến Thịnh, tổ công tác Công an tỉnh Phú Thọ đã vào Đồng Nai, gặp nhiều người trong đó có cậu ruột của Thịnh, vốn am hiểu pháp luật.

Cậu của Thịnh sau đó đã đồng ý hợp tác với Cơ quan điều tra, vận động cháu đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú. Không chỉ dừng lại ở đó, quá trình vận động Thịnh, họ đã cảm hóa để Thịnh vận động Phạm Tiến Cương (SN 1987, quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc, đến cơ quan Công an trình diện.