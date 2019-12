Nhóm trai làng dùng dao tự chế, dầu luyn "đè" chủ hiệu xe máy

Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã làm rõ và thực hiện biện pháp tố tụng đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản; gồm: Chu Văn Tùng (SN 1991), Ninh Ngọc Chiến (SN 1992) và Từ Văn Trường (SN 2000), cùng trú tại thôn Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Trước đó, ngày 8-12, Công an huyện Yên Dũng nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn (trú tại phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) về việc khoảng 22h30 ngày 7-12, cửa hàng sửa chữa, mua bán xe máy của anh tại thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, bị một đối tượng mang hung khí đến đập phá, rồi ném dầu luyn.

Tiến hành điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Dũng đặt nghi vấn về một nhóm đối tượng có cạnh tranh với anh Nguyễn trong việc làm ăn. Đến ngày 17-12, sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Dũng đã triệu tập Tùng, Chiến và Trường.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do không muốn anh Nguyễn kinh doanh tại địa phương, nên đã nhiều lần kéo đến, bắt chuyển đi nơi khác. Do anh Nguyễn không chấp thuận, tối 7-12, Tùng, Chiến và Trường cùng một số đối tượng mang theo dao gắn tuýp sắt đến đập phá, rạch biển quảng cáo, đồng thời ném dầu luyn để gây áp lực. Công an huyện Yên Dũng đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.