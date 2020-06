Nhóm thanh niên nam nữ bị bắt giữ khi đang ‘bay, lắc’ trong khách sạn

Ngày 6-6, Công an TX. Cửa Lò, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng ma túy.



Theo đó, vào 22h ngày 5-6, tổ công tác của Công an TX. Cửa Lò bất ngờ ập vào một khách sạn nằm ở phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò thì phát hiện có 5 nam nữ thanh niên đang "bay, lắc".

Căn phòng nơi nhóm thanh niên bị bắt (ảnh: Quỳnh Trang)

Tại hiện trường, công an thu giữ được ma túy tổng hợp và nhiều vật dụng khác để sử dụng ma túy.

Danh tính của nhóm nam nữ này được xác định là Trương Văn K. (SN 1984), Hoàng Thanh V. (SN 1994), Lê Thị C. (SN 2002) đều trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An; Trần Thị Thảo N. (SN 1999) trú huyện Nam Đàn, Nghệ An và Lê Thị V. (SN 1999) trú TP. Vinh, Nghệ An.

Qua test nhanh, cả 5 người này đều có kết quả dương tính ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.