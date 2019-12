Nhóm "nữ quái" từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội trộm cắp tài sản sa lưới

ANTD.VN - Ngày 23-12, Công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết đang điều tra, làm rõ vụ nhóm đối tượng nữ từ TP. HCM ra Hà Nội để trộm cắp tài sản tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) vào ngày 21-12-2019...

Tang vật nhóm "nữ quái" do Thủy cầm đầu trộm cắp tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, được lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng thu hồi trong quá trình điều tra

Theo điều tra ban đầu, qua mạng xã hội (facebook) Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, ở tổ 1 - khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM) biết từ ngày 21 đến 22/12/2019 sẽ diễn ra sự kiện triển lãm bán quần áo, đồ ăn, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ (số 2 Hoa Lư - phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Thủy đã rủ Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1997, ở đường 47, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM) và Nguyễn Thị Hồng Châu (SN 1998, ở phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ra Hà Nội, mò đến triển lãm Vân Hồ để trộm cắp tài sản.

Cả 3 bàn bạc và thống nhất phân công Thủy, Trang, Châu cùng đến triển lãm, đi sát nhau lang thang tại các gian hàng có khách đến xem với mục đích "tăm tia", tìm khách sơ hở để trộm cắp điện thoại di động, ví tiền... Thủy đi trước và trực tiếp móc túi, trộm cắp điện thoại của khách, sau đó truyền tay cho Trang và Châu đi phía sau tắt nguồn, cất giấu.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Thủy là người đi bán và chia tiền cho cả nhóm. Ngày 13-12-2019, Thủy đặt vé máy bay khứ hồi cho cả 3 người, bay từ TP. HCM ra Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Ngày 20-12-2019, Thủy, Trang và Châu từ TP. HCM ra Hà Nội, đến thuê phòng 602 khách sạn Thế kỷ mới (ở số 8 - ngõ 55 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), gần khu vực Trung tâm triển lãm Vân Hồ để tiện “hành nghề”.

Từ 9h đến 12h ngày 21-12-2019, cả 3 đối tượng đã trộm cắp được tổng cộng 12 chiếc điện thoại di động tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, rồi mang về phòng khách sạn cất giấu, sau đó nhóm "nữ quái" này tiếp tục quay lại khu vực triển lãm để trộm cắp tài sản.

14h30 cùng ngày, tổ công tác số 11 - CAHN phối hợp với Công an phường Lê Đại Hành và đội nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện Kế hoạch 79 của Công an Hà Nội tuần tra, mật phục tại khu vực Trung tâm triển lãm Vân Hồ, đã phát hiện Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Huyền Trang có hành vi trộm cắp điện thoại di động iPhone 7 của một phụ nữ tại sân khu vực triển lãm.

Tổ công tác đã liên tục bám theo các đối tượng đến đối diện nhà số 8 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành và tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng giấu tang vật vừa trộm cắp được trong người. Đấu tranh tại chỗ, Thủy và Huyền Trang khai cùng Nguyễn Thị Hồng Châu thực hiện hành hành vi trộm cắp chiếc điện thoại di động iPhone 7 của một phụ nữ tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ. Sau khi trộm cắp được tài sản, Châu đã ra ngoài trước còn Thủy và Trang đi sau và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành truy xét, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Hồng Châu đang kéo theo 1 vali ra khỏi tại khách sạn Thế kỷ mới, liền nhanh chóng tiếp cận đưa về trụ sở cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Hồng Châu đều khai nhận đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp tài sản với tang vật là 13 chiếc điện thoại di động iPhone các loại, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ vào ngày 21-12-2019.

Trong 3 nghi can nêu trên, Nguyễn Thị Thủy năm 2015 đã bị Tòa án nhân dân (TAND) quận Thủ Đức, TP. HCM xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Thị Hồng Châu năm 2016 cũng bị TAND - TP Nha Trang xử phạt 6 tháng tù giam cùng với tội danh trên.

Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra mở rộng.