Nhóm người nước ngoài tìm cách tuồn ma túy sang bên kia biên giới

Cáo trạng xác định: ngày 11-5-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại ngôi nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Thu Vân là người ký hợp đồng thuê giúp Jhu Ming Jyun. Kết quả khám xét đã thu giữ 22 bao bì đựng chất màu nâu sệt được giấu trong xe ô tô Inova, cùng nhiều đồ đạc, tài liệu liên quan.

Một đối tượng trong vụ án và tang vật bị thu giữ

Qua giám định, chất màu nâu sệt có trọng lượng hơn 1,6kg, là ma túy loại Ketamine. Căn cứ vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13-5-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 người, trong đó có Jhu Ming Jyun và Liu Ming Yang. Quá trình tạm giữ điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Jhu Ming Jyun và Liu Ming Yang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng 2 người còn lại do hành vi không cấu thành tội phạm nên đã được trả tự do.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17-1-2019, Liu Ming Yang và Chen Ming Kai (cũng mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tìm hiểu một số mặt hàng kinh doanh. Qua giới thiệu, đến sân bay Tân Sơn Nhất, Kai và Yang được Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983), ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đi taxi đến đón, đưa đi mua đồ và tìm thuê nhà để làm kho chứa hàng. Sau đó, Kai và Yang trở về nước.

Cuối tháng 3-2019, Jhu Ming Jyun được Chen Ming Kai thuê sang Việt Nam nhận 4 máy ép bao bì với tiền công 10.000 NDT/tháng và bảo Jhu Ming Jyun liên hệ với Nguyễn Thị Thu Vân. Sau khi tìm được kho, Jyun nhờ người thuê xe cẩu chở 4 chiếc máy ép bao bì đến kho và thuê người lắp camera.

Cuối tháng 4-2019, do hết hạn visa nen Jyun phải quay về Đài Loan để gia hạn, sau đó Jyun được Kai kết nối với Yang, bảo khi sang Việt Nam cứ làm theo chỉ đạo của Yang.

Ngày 7-5-2019, Jyun và Yang sang Việt Nam, hẹn gặp nhau ở nhà kho, tìm cách mở con lăn của máy ép để cất giấu ma túy nhưng không được, bèn thuê thợ hàn đến. Ngày hôm sau, Yang bảo Jyun đi gặp một người đàn ông Trung Quốc nhận xe ô tô lái về kho rồi vận chuyển ma túy từ trên xe cất vào kho, phủ bạt.

Chiều 9-5, Jyun lại được Yang cử đi nhận xe ô tô rồi mang về kho xếp ma túy lên. Hai hôm sau, khi Jyun đang lái xe đi mua tủ cấp đông theo yêu cẩu của Yang thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy, Liu Ming Yang là người điều hành, trực tiếp vận chuyển hơn 1,6 kg Ketamine, còn Jyun là đồng phạm.