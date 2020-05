Nhóm đối tượng tuồn ma túy từ Lào về Việt Nam lĩnh án

ANTD.VN -Hám 17 triệu đồng tiền công, Văn tìm cách móc nối với Và, Mua để đưa 15 kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến hàng nhanh chóng bị công an phát hiện, cả 3 đối tượng lần lượt sa lưới.

Vừa qua, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh nghệ An đã công bố mức án dành cho Hoàng Nghĩa Văn (SN 1975) trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Mùa Bá Và (SN 1988) trú tại bản Phù Quặc 1, ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Cho Mua (SN 1983) sinh sống ở thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay Lào về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, vào tháng 3-2019, Văn đi làm ăn ở TP. Hồ Chí Minh và gặp một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lý. Qua nhiều lần trò chuyện, Lý mở lời nhờ Văn về Nghệ An tìm nguồn ma túy cho mình.

3 đối tượng trong phiên xét xử

Vào tháng 5-2019, Văn tổ chức đám cưới với Vừ Y Th. ở thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Trong thời gian ở nhà vợ, Văn gặp Cho Mua. Nhớ đến mối làm ăn với Lý, Văn đặt vấn đề nhờ Mua tìm ma túy giúp mình.

Cuối tháng 5-2019, Văn về Việt Nam và thông báo với Lý việc đã tìm được mối ma túy. Sau đó, Lý cho biết sẽ chuyển 2 tỷ đồng để mua 15kg ma túy. Nếu phi vụ làm ăn thành công, Văn sẽ nhận được 17 triệu đồng tiền công.

Văn gọi cho Mua để dặn 15 kg ma túy. Ngay sau đó, Lý cũng chuyển cho Văn 2 tỷ để lấy hàng. Có tiền, Văn liên hệ với Mua, từ Mua lại liên lạc với Và để đưa 15 kg ma túy sang Việt Nam.

Vào 3h sáng ngày 1-6-2019, Mua đưa cho Và 2.000 USD tiền công rồi trực tiếp điều khiển xe máy chở Và ôm ma túy đi đến điểm hẹn với Văn. Tuy nhiên, khi hai người này đi đến khu vực thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Cùng thời điểm, Văn điều khiển xe máy từ TP. Vinh đến điểm hẹn chờ Mua để nhận hàng. Khi đang đứng chờ, Văn bị công an bắt giữ. Khám xét chỗ ở của Văn, Công an thu giữ được 7 sim điện thoại, 2 điện thoại, 1 cân điện tử và 1,990g ma túy.

Trong phiên xét xử, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Cho Mua, Hoàng Nghĩa Văn án tử hình; Mùa Bá Và án chung thân.