Nhóm đối tượng thực hiện hơn 100 vụ trộm chó sa lưới

Ngày 18-3, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án 0230C qua đó bắt giữ 6 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.



Theo đó, từ đầu tháng 2-2020 đến nay, nhiều khu dân cư ở huyện Nghi Lộc và các vùng lân cận liên tục xảy ra tình trạng chó mèo bị đánh bả chết hàng loạt. Trước tình hình đó, người dân rất bức xúc.

Nhóm cẩu tặc hoạt động rất tinh vi khi chuyên đi thả bả chó vào đêm muộn rồi trở lại thu nhặt “chiến lợi phẩm” vào rạng sáng hôm sau. Nếu bị người dân phát hiện, những cẩu tặc này sẵn sàng dùng hung khí để chống trả.

Một số đối tượng trong nhóm cẩu tặc bị công an bắt giữ (ảnh: NT)

Qua nắm tình hình, công an huyện Nghi Lộc đã thành lập chuyên án 0230C để đấu tranh triệt phá.

Đến 0h ngày 16-3, tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, tổ công tác của ban chuyên án đã phối hợp với công an xã tiến hành mật phục, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hải (SN 1986) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989) đang trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc có hành vi bán chó vừa bả được cho bà Nguyễn Thị Luyện (SN 1969) trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.

Từ lời khai của các đối tượng này, ngay sau đó ban chuyên án bắt giữ Võ Đình Trọng (SN 1986), Nguyễn Trọng Huy (SN 1963) và Trần Văn Mười (SN 1990) cùng trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc.

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ gồm 12 con chó các loại (trong đó 2 con chó đã làm thịt cất trong tủ đông) tổng khối lượng 160 kg, 10 chiếc điện thoại di động, 3 súng tự chế, 1 túi bả chó, 4 chiếc xe máy, 3 kiếm tự chế, 3 lọ dung dịch nghi bả chó cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, từ đầu tháng 2-2020 đến nay đã thực hiện hơn 100 vụ bả trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, TP. Vinh và TX. Cửa Lò.

Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan.