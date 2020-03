Nhóm công nhân rủ tiếp viên nữ ‘bay lắc’ trong quán karaoke

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng: Phạm Văn Hiếu và Nguyễn Văn Nam, cùng SN 1993 và trú ở huyện Thủy Nguyên, để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng hát nơi nhóm công nhân "bay lắc" cùng các tiếp viên nữ

Trước đó, khoảng 0h45 ngày 4-3, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra quán karaoke “Matxcova” (thôn 12, xã Ngũ Lão; do Trần Văn Thọ, SN 1970 làm chủ).

Lực lượng chức năng phát hiện quả tang tại phòng hát số 3 có 6 đối tượng cả nam lẫn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 3 cô gái thuộc thế hệ 10X.

Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 tẩu tự cuốn, 1 túi nilon bám dính chất ma túy, 4 quả “bóng cười” đã qua sử dụng, 1 bình chứa khí N20 và 160 quả “bóng cười”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Phạm Văn Hiếu và Nguyễn Văn Nam cùng là công nhân tại khu công nghiệp Vsip Hải Phòng. Ngày 3-3, Hiếu khoe có ít ma túy tổng hợp, muốn đi hát karaoke và bảo Nam tìm mấy tiếp viên nữ ngồi cùng.

Tối 4-3, Hiếu mang ma túy đến quán karaoke cho cả nhóm cùng sử dụng, thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Công an huyện Thủy Nguyên đã lập hồ sơ để xử lý đối với các cá nhân liên quan.