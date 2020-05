Nhiều trang facebook giả mạo lực lượng Công an đăng tin không chính xác

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số trang facebook giả mạo lực lượng Công an nhân dân đăng tải những nội dung không chính xác, thậm chí chia sẻ những thông tin giả, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Không những vậy các trang facebook này còn cố tình ghi trích dẫn nguồn thông tin từ Công an thành phố Hà Nội với mục đích câu like, câu view. Nhiều người đã bình luận và chia sẻ mà không hề biết rằng họ đang tiếp tay cho các đối tượng tung tin giả.

Một số trang facebook đăng tin sai sự thật

Công an thành phố Hà Nội khẳng định những nội dung thông tin như bài viết trên là không chính xác, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và không do Công an thành phố đăng tải

Gần đây, 2 trang fanpage “Yêu Cảnh Sát Giao Thông” và “Công An Nhân Dân” có đăng tải các bài viết “Cảnh báo: Thủ đoạn bắt cóc phụ nữ mới vô cùng nguy hiểm” và bài viết “Thủ đoạn bắt cóc trẻ em ở quận Ba Đình”. Công an thành phố Hà Nội khẳng định những nội dung thông tin như bài viết trên là không chính xác, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và không do Công an thành phố đăng tải.

Qua rà soát địa bàn cũng chưa phát hiện trường hợp nào như bài viết đã đưa. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ chủ nhân của các trang facebook trên để xử lý nghiêm.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin; không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở.

Nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang chính thống, có uy tín để tránh hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Nếu phát hiện trường hợp tung tin đồn thất thiệt, sai sự thật người dân cần thông báo cho cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời.