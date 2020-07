Nhận ma túy để trừ nợ, ông chủ tiệm internet trả giá đắt

ANTD.VN -Mượn tiền nhưng không có khả năng trả, Đại đưa cho Anh 3 gói ma túy để trừ nợ. Anh đồng ý. Khi Anh cùng Đại đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lê Văn Đại (SN 1971) trú xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Trung Anh (SN 1992) trú thị trấn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Theo đó, vào tháng 6-2019, Đại có mượn của Anh 15 triệu đồng. Sau nhiều lần bị đòi nợ, Đại thống nhất sẽ đưa cho Anh 3 gói ma túy để trừ nợ.

Đại và Anh trong phiên xét xử

Đầu tháng 11-2019, Đại đến vùng núi thuộc xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, mua của một người đàn ông không quen 5 gói ma túy với giá 15 triệu đồng. Về nhà, Đại đưa cho Anh 3 gói ma túy để trừ nợ số tiền đã vay trước đó.

Nhận ma túy, Anh đưa về cất giấu và dặn Đại nếu có ai mua thì bán giúp. Tháng 12-2019, Đại tiếp tục đến xã Bắc Lý để mua ma túy với số tiền 20 triệu đồng. Đại đưa ma túy về sử dụng hết 1 gói, còn 1 gói đang sử dụng dở.

Tháng 1-2020, có người đàn ông gọi hỏi Đại để mua 2 gói ma túy. Thống nhất xong giá cả và nơi giao hàng, Đại rủ Anh đi cùng. Trên đường đi, hai người bị công an phát hiện và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Đại, công an thu giữ 137 viên hồng phiến có khối lượng 14,375gam. Khám xét nhà ở của Anh, công an thu giữ 3 gói ma túy có khối lượng 61,255gam.

Năm 2017, Lê Văn Đại bị TAND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xử phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái pháp chất ma túy. Ra tù, bản thân không có nghề nghiệp nên Đại nhanh chóng sa vào con đường cũ.

Trong khi đó, Nguyễn Trung Anh là ông chủ một tiệm internet trên địa bàn huyện Anh Sơn. Trong phiên xét xử, Anh rất ân hận vì đã nhận số ma túy của Đại nhằm mục đích trừ nợ. Người đàn ông này cho biết: “Do đòi nhiều lần mà không lấy được tiền nên bí quá mà phải nhận số ma túy đó”.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đại 20 năm tù, Nguyễn Trung Anh 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.