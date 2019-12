Nhận diện, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm "nóng" những tháng cuối năm

CAQ Đống Đa, Hà Nội đấu tranh với đối tượng liên quan đến hoạt động trộm cắp, tiêu thụ tài sản

Nhằm phòng ngừa các hoạt động tội phạm này, ngoài sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của lực lượng Công an, mỗi người dân cần phải có ý thức cảnh giác, tự bảo quản tính mạng, tài sản của mình và người thân, chủ động phòng ngừa và dũng cảm đấu tranh tố giác tội phạm.

Nhiều thủ đoạn phạm tội

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phân tích: Tội phạm cướp và cướp giật tài sản tài sản thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để hoạt động vào bất kỳ thời gian nào. Phương thức hoạt động của tội phạm dạng này cũng rất tinh vi, táo tợn và manh động, luôn mang theo hung khí trong người để chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Hồng Phương (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và Đặng Minh Phú (SN 1978, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về hành vi cướp giật tài sản.

Ổ nhóm trộm cắp tài sản nhà dân bị CAQ Đống Đa bắt giữ

Nhóm đối tượng này đã cùng Phạm Ngọc Anh (SN 1971, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) gây ra hơn 20 vụ cướp giật tài sản trên các quận nội thành Hà Nội.

Khi bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài, Đặng Hồng Phương và Phạm Ngọc Anh đã thủ sẵn dao bấm nhọn đầu, lang thang trên các tuyến phố vắng người tìm mục tiêu cướp giật tài sản.

Trong một lần gây án, nhóm này đến đường Trần Thái Tông, đã phát hiện chị Mai (SN 2000), đang ngồi trên xe máy dừng sát lề đường, trên tay sử dụng điện thoại di động iPhone 6. Các đối tượng liền áp sát và Ngọc Anh ngồi sau đã cướp giật chiếc điện thoại của chị Mai rồi bỏ chạy.

Trước sự việc trên, nạn nhân vụ cướp giật đã đuổi theo và bị một trong hai tên cướp dùng dao bấm đâm vào giữa ngực, khiến chị Mai bị thương nặng…

Nhóm cướp manh động vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các quận Long Biên, huyện Gia Lâm bắt giữ

Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhóm tội phạm trên gây ra 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

“Tội phạm luôn mang theo hung khí, sẵn sàng sử dụng chống trả người truy đuổi để tẩu thoát. Các đối tượng trong vụ cướp giật tài sản ở đường Trần Thái Tông khiến chị Mai bị thương nặng khi truy đuổi tỏ ra rất manh động, có sự bàn bạc kế hoạch cụ thể trước khi gây án. Hòng tránh bị phát hiện tung tích, các đối tượng đã sử dụng xe máy tang vật trộm cắp được, đeo biển số giả để khi bị vây bắt sẽ vứt xe bỏ chạy” - Trung tá Nguyễn Minh Quang cho biết và nhấn mạnh dịp cuối năm, tội phạm cướp giật tài sản diễn ra phức tạp, tội phạm thường chọn mục tiêu là những người phụ nữ sử dụng điện thoại ở ngoài đường, có nhiều sơ hở không bảo quản tài sản như túi xách, đồ trang sức... để gây án cướp giật tài sản.

Tang vật các vụ trộm cắp xe máy do CATP Hà Nội điều tra khám phá

Trao đổi với Công an quận Ba Đình, phóng viên Báo ANTĐ được biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Viết Mạnh (SN 1987, trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an quận Ba Đình đã tập trung lực lượng rà soát, xác minh hàng trăm đối tượng nghi vấn và ngày 8-12, đã bắt giữ nghi phạm Phùng Viết Mạnh.

Theo lời khai của Mạnh, do có mối quan hệ quen biết với người bị hại từ trước và nhiều lần đến nhà, biết gia đình này sưu tầm nhiều đồ cổ có giá trị, đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Qua tìm hiểu, Mạnh biết gia chủ vắng nhà đã chọn lúc nửa đêm ngày 30-11 để gây án. Trước đó, Mạnh chuẩn bị kìm cộng lực để cắt khóa, đột nhập vào bên trong lấy trộm hàng trăm cổ vật có giá trị tới hàng trăm triệu đồng, rồi mang đi cất giấu tại một bãi đất hoang nằm trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

“Nhiều vụ án, tội phạm trộm cắp tài sản lợi dụng dịp cuối năm gia chủ bận rộn và thường vắng nhà đi giải quyết việc riêng, đã chọn thời điểm thích hợp để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Trong vụ án trộm cắp cổ vật do Công an quận Ba Đình vừa triệt phá, đối tượng gây án đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân để biết họ có tài sản giá trị và rình đúng hôm gia chủ vắng nhà thực hiện hành vi phạm tội” - Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội chia sẻ và cho biết, ngoài các hoạt động phạm tội nêu trên, dịp cuối năm, áp Tết Nguyên đán, tội phạm cũng lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy.

Kẻ gian thường lợi dụng sự chủ quan của chủ tài sản, để xe trước sân nhà, trong gầm cầu thang khu chung cư, hoặc ở vỉa hè… không có người trông coi, thậm chí để quên chìa khóa trong ổ khóa xe để gây án. Vì vậy, mọi người dân không nên để xe máy ở không có người trông giữ, kể cả khi có công việc gấp cũng phải đưa xe vào nhà, hoặc nơi an toàn khóa cổ xe, rút chìa khóa điện ra khỏi xe. Đến những địa điểm công cộng như lễ hội, chợ, đám cưới, đám hiếu… cần gửi xe vào nơi có người trông giữ và không để ở nơi khuất tầm quan sát.

Cũng theo Trung tá Mai Văn Thuần, đối với loại tội phạm trộm đột nhập thường lợi dụng lúc người dân bận rộn, nhất là vào dịp áp Tết Nguyên đán sẽ bộc lộ nhiều sơ hở để trộm cắp tài sản. “Kẻ gian sau khi ‘tăm tia’, phát hiện chủ nhà quên không khóa cửa, cửa nhà được lắp đặt sơ sài, không đảm bảo an toàn, không người trông giữ, dùng xà cầy cạy cửa đột nhập vào trong trộm cắp tài sản. Vào ban đêm chúng thường trèo tường, vượt rào, chui qua cửa sổ, cửa thông tầng, trèo lên ban công, cửa lỗ thoáng, ô thông gió, đột nhập từ cửa tum hay lợi dụng cột điện, cây xanh gần nhà để leo lên rồi xâm nhập vào trong từ tầng thượng để trộm cắp tài sản” - Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu nêu các phương thức hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân và cho biết tội phạm thường hoạt động theo ổ nhóm, có từ 2 đối tượng trở lên. Trước khi gây án, các đối tượng thường đến hiện trường để nắm tình hình, khảo sát địa bàn, nghiên cứu các phương tiện, thiết bị bảo vệ như tường rào, khóa cửa, thiết bị báo động, camera giám sát, lối ra, vào, quy luật đi lại, sinh hoạt và những sơ hở của gia chủ để hoạt động trộm cắp tài sản.

Đề cao cảnh giác

Trao đổi với Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa, Hà Nội, phóng viên Báo An ninh Thủ đô được biết trong năm 2019, CAQ Đống Đa đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Theo Trưởng CAQ Đống Đa, nắm bắt được nhu cầu đi lại trao đổi mua bán hàng Tết dịp cuối năm nhiều người thường mang theo nhiều tiền, tội phạm cướp giật tài sản đã hành động rất nhanh và liều lĩnh. Tội phạm dạng này chủ yếu là các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự, có đối tượng đang bị truy nã; nghiện ma túy, đa số là nam giới và tập trung ở độ tuổi thanh - thiếu niên. Trong các vụ cướp giật tài sản, phương thức hoạt động của tội phạm chủ yếu sử dụng xe máy lang thang “tăm tia” tìm phụ nữ đi một mình, sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên các tuyến đường vắng...

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã gần kề, cũng là dịp diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, mua sắm, vui chơi, giải trí ở khắp mọi nơi trên địa bàn thành phố… Đây là cơ hội cho tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Ngay từ những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng CATP Hà Nội đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản.

Biện pháp quan trọng được Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện là phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền với nhiều hình thức trong mọi tầng lớp nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Lực lượng Công an tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, kịp thời phân tích, đánh giá những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trong đó có quản lý lưu trú, tiến hành tổng rà soát toàn bộ số đối tượng tỉnh ngoài, ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động, đặc biệt số đối tượng tù tha, có dấu hiệu hoạt động tội phạm để theo dõi, quản lý phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh kịp thời.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Ngoài các biện pháp nghiệp vụ được lực lượng Công an triển khai đồng bộ, người dân cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan và phải có biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của gia đình một cách chặt chẽ. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, dũng cảm tố giác và nhận diện, truy bắt tội phạm ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi thời điểm.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khuyến cáo người dân phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

Khi tham gia giao thông trên đường, mọi người dân cần chú ý quan sát qua gương chiếu hậu, nếu phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn bám theo phía sau, hay có biểu hiện cố tình va chạm giao thông, cần phải đi sát vào lề đường, hoặc dừng hẳn ở chỗ có nhiều người qua lại; Không nên cho người lạ, không quen biết đi nhờ xe; Cảnh giác khi có người đi sát hỏi đường, hoặc khi dừng đèn đỏ; Cần chú ý khi rút tiền ở ngân hàng và điểm ATM, nên có người đi cùng và quan sát xung quanh trước khi rời khỏi các địa điểm này, để nhận diện, phát hiện kẻ gian có thể deo bám chờ cơ hội ra tay cướp giật tài sản.

Trang bị khóa chống trộm, khóa bánh, còi báo động, khóa phanh đĩa, khóa chân chống cho xe máy; Khi để xe ở những nơi công cộng, cần có người trông giữ, có vé gửi xe; Về nhà, nên tạo thói quen đưa xe vào bên trong, rút chìa khóa xe cất giữ ở nơi an toàn, không nên để xe ở trước sân nhà, hành lang, hay gầm cầu thang chung cư.

Các gia đình cần kiểm tra, gia cố cửa - khóa nhà và sử dụng các loại khóa chống trộm, ổ khóa trong để chống cắt phá khóa. Nên cẩn thận kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông tầng, cửa ban công, cửa tum, cửa ô thoáng trước khi đi ngủ.

Vắng nhà qua đêm hoặc đi vắng nhiều ngày phải nhờ người thân, hàng xóm trông nom giúp. Không đưa hình ảnh về chuyến đi xa nhà của gia đình lên mạng xã hội (zalo, facebook…), tránh bị kẻ gian phát hiện, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Các gia đình cần làm rào chắn ngăn đối tượng trèo từ cây xanh, trụ điện liền kề tường nhà để đột nhập vào trong và nên lắp camera giám sát, hoặc chuông báo động để quan sát xung quanh nhà.

Lưu giữ số điện thoại của Công an sở tại, tổ bảo vệ dân phố để được hỗ trợ khi cần thiết.

Khi bị trộm cắp, cướp giật, người bị hại phải tri hô, đồng thời ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại phương tiện sử dụng gây án, biển số xe và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an các quận, huyện, thị xã cần tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện và dũng cảm đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, tạo thế chủ động tấn công mạnh mẽ, có hiệu quả với các loại tội phạm này, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.