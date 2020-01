Nhận diện âm mưu, ý đồ chống phá của những kẻ lợi dụng vụ việc tại Đồng Tâm

ANTD.VN - Vụ việc vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đến nay đã được giải quyết cơ bản. Hầu hết những đối tượng chủ mưu, cầm đầu tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ. Tình hình an ninh, trật tự và đời sống sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường.

Ngay khi xảy ra vụ việc, vụ việc đã được các cơ quan truyền thông, báo chí và Bộ Công an đăng tải đầy đủ, rộng rãi. Đại bộ phận dư luận nhân dân cảm phục, tri ân tấm gương hy sinh dũng cảm của các chiến sỹ Công an đã không tiếc thân mình ngăn chặn các hành vi – đối tượng manh động, ngông cuồng, thách thức pháp luật, để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Tuy nhiên, điểm qua dư luận trên mạng Internet, các trang mạng xã hội, nhất là một số trang, tài khoản facebook của số đối tượng phản động, chống đối, số văn nghệ sỹ, trí thức, luật sư “cấp tiến”... dễ dàng nhận thấy và không thể chấp nhận những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn, hoang mang dư luận.

Hoạt động của các thế lực thù địch, phản động những ngày qua liên quan vụ việc tại xã Đồng Tâm có thể nhận diện được những nhóm vấn đề - ý đồ chống phá như sau:

Thứ nhất, ra sức tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo bản chất sự việc tại Đồng Tâm. Đám người này đăng tải những thông tin xuyên tạc bản chất vấn đề tại Đồng Tâm nhằm bôi nhọ chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội. Họ chụp mũ, cố “hướng lái” dư luận rằng cơ quan chức năng “cướp đất của dân”, bằng việc sử dụng lực lượng mạnh, có vũ trang để đàn áp; hay cho rằng thời gian triển khai lực lượng vào ban đêm là vi phạm pháp luật; rồi phê phán, chỉ trích việc giải quyết của chính quyền không thỏa đáng khi lựa chọn phương án đối đầu thay vì đối thoại...Đám người xuyên tạc này rõ ràng cố tình “quên”: không dưới 2 lần, Thanh tra Chính phủ và UBND TP. Hà Nội đã đối thoại với người dân Đồng Tâm; và khẳng định giá trị pháp lý tuyệt đối của khu vực đất dự án Sân bay Miếu Môn.

Trơ trẽn hơn, cùng với việc đánh đồng nhóm đối tượng chống đối, coi thường kỷ cương phép nước tại Đồng Tâm với những người dân chân chính, nhóm xuyên tạc – chống đối tập trung ca ngợi, cổ vũ, khuyến khích cho những hành động chống người thi hành công vụ, tới mức hung hãn, manh động, vi phạm pháp luật nghiêm trọng; tung hô những kẻ chống đối là “anh hùng dân tộc”; coi việc chống trả lực lượng chức năng là hành động quả cảm, chống tham nhũng.

Có thời điểm, các đối tượng rắp tâm xuyên tạc thông tin không hề có 3 đồng chí Công an hy sinh. Và đến khi những thông tin về 3 chiến sỹ Công an hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được xác thực, số này lại tỏ ra hả hê, tiếp tục đưa ra những thông tin sai lệch về số lượng cán bộ chiến sỹ đã hy sinh.

Thứ hai, các đối tượng tổ chức nhiều hoạt động “tưởng niệm” cái chết của Lê Đình Kình dưới nhiều hình thức: kêu gọi việc thay đổi avata ảnh đại diện Lê Đình Kình để tưởng nhớ; kêu gọi đóng góp tiền phúng viếng Lê Đình Đình thông qua tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thúy Hạnh – một kẻ thường xuyên tham gia các hoạt động biểu tình, gây rối, nhận tiền tài trợ để ủng hộ cho số đối tượng chống đối trong nước bị bắt giữ, xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 17-1, Bộ Công an đã phát thông báo, đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp, phong tỏa một số tài khoản có hành vi tài trợ khủng bố. Bản thông báo của Bộ Công an xuất phát từ công tác điều tra vụ án Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm; Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Nội phát hiện một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Chính vì vậy, Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nâng cao cảnh giác, không gửi tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Hiện, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số 0611001987139 mở tại Ngân hàng VCB mang tên NGUYEN THUY HANH.

Thứ ba, ý đồ “quốc tế hóa” vụ việc tại Đồng Tâm. Ngay khi sự việc xảy ra, một số đài báo nước ngoài, tổ chức nhân quyền quốc tế (HRW) ngang ngược ra thông cáo “kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ giữa người dân và công an khiến ít nhất 4 người chết”; đồng thời yêu cầu cho phép tìm hiểu tình hình Đồng Tâm và giám sát việc điều tra. Hùa theo đó, những đối tượng chống đối trong nước đã soạn thảo, tán phát trên mạng internet kêu gọi việc ký tên online vào “Tuyên bố Đồng Tâm”, đưa ra những yêu cầu vô lý đối với cơ quan chức năng, như: chữa trị cho những người bị thương ở Đồng Tâm, bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần...

Thứ tư, thành lập cái gọi là nhóm “Hành động vì Đồng Tâm” để tập hợp thông tin, tài liệu nhằm tuyên truyền xuyên tạc vụ việc diễn ra tại Đồng Tâm. Thành phần của nhóm này là tập hợp của những kẻ từng nhiều lần bị lực lượng chức năng xử lý về hình sự, hành chính, thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước. Điển hình trong số này có đối tượng Nguyễn Văn Hải (blogger “Điếu Cày”), năm 2014 từng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam”, hiện đã bị trục xuất khỏi Việt Nam, đang tị nạn tại Mỹ.

Hay đối tượng Will Nguyễn (SN 1985, Việt Kiều Mỹ gốc Việt), từng tham gia biểu tình, gây rối phản đối Luật đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh, bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ và TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt trục xuất khỏi Việt Nam.

Những kẻ gây rối tại Đồng Tâm đã bị bắt giữ, chờ ngày xét xử. Và đây cũng là lúc cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, có biện pháp mạnh để sớm xử lý những kẻ lợi dụng vụ việc để tuyên truyền xuyên tạc, gây phức tạp tình hình. Bản chất và động cơ xấu xa của những kẻ chống đối, luôn đi ngược với mong muốn hòa bình, hạnh phúc của đại bộ phận nhân dân, rốt cuộc, không cách nào che đậy được.