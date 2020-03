Nhắc nhở 4 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong mùa dịch Covid-19

Đội CSGT - TT, CAQ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các phường quanh khu vực Hồ Gươm đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng.

Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện và mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc. Tại Công an phường Lý Thái Tổ, các trường hợp trên đều nhận thức sâu sắc được hành vi của mình, đồng thời hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng CSGT, TT CAQ Hoàn Kiếm tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân đảm bảo sức khỏe, phòng dịch Covid-19

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT - TT, CAQ Hoàn Kiếm đã tuyên truyền vận động phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều tụ điểm có đông người dân tập thể dục, giải tán nhiều hàng quán quanh khu vực phố Cổ. Đặc biệt, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã rà soát được 1 người nước ngoài trong diện lang thang cơ nhỡ, đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội.



Trước đó, lực lượng chức năng của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 200 nghìn đồng 1 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 - Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.



CAQ Hoàn Kiếm khuyến cáo và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm những quy định của Chính phủ, UBND - TP Hà Nội, các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19; không tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn, không nên ra ngoài đường khi không có việc gì thật sự cần thiết.