Nguyên tổng giám đốc ngân hàng Đông Á tiêp tục bị truy tố

Ngày 15-1, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố bị can Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á (DAB), chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB cùng 11 bị can gồm: Nguyễn Đức Tài nguyên giám đốc DAB sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân nguyên phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng tín dụng DAB; Nguyễn Tăng Ngọc Linh nguyên phó giám đốc DAB chi nhánh quận 10 (TP Hồ Chí Minh, HCM); Nguyễn Chí Thiện nguyên cán bộ tín dụng DAB chi nhánh quận 10; Nguyễn Chí Công nguyên phó phòng tín dụng KHDN thuộc DAB sở giao dịch; Phạm Huy Luận nguyên giám đốc DAB chi nhánh quận 4 (TP HCM); Vũ Đức Dũng nguyên phó giám đốc DAB chi nhánh quận 4; Nguyễn Văn Bảo nguyên trưởng phòng KHDN DAB chi nhánh quận 4; Nguyễn Quang Thọ nguyên phó giám đốc chi nhánh DAB quận 9 (TP HCM); Phạm Chiến Quốc nguyên phó phòng KHDN thuộc DAB chi nhánh quận 9 và Phùng Ngọc Khánh chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần M&C.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan điều tra đã làm rõ Trần Phương Bình và cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm) và 24 bị cáo khác gây thiệt hại là 3.600 tỉ đồng. Trong đó, Trần Phương Bình đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án chung thân, Vũ “nhôm” 25 năm tù giam…

Ở giai đoạn 2, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ Trần Phương Bình và các đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn; Nguyễn Thị Ngọc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng. Trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt số tiền hơn 8.751 tỉ đồng…

Ngoài ra, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho các công ty thuộc nhóm khách hàng M&C vay 1.675 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; cho các công ty thuộc nhóm khách hàng Đồng Tiến vay tín chấp không đúng quy định gây thiệt hại cho DAB hơn 393 tỉ đồng.

Trần Phương Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của công ty Tân Vạn Hưng và doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB sở giao dịch để cơ cấu. Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, Trần Phương Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên tại DAB Sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ VNĐ và cho vay 2 khoản vay mới không có tài sản đảm bảo. Tiếp tục cơ cấu thành 3 khoản vay của công ty Tân Vạn Hưng của doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền và xác định khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn hơn 1 năm…Hành vi này gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.

Ngoài ra bị can Trần Phương Bình còn lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 75 tỉ đồng của DAB, bị can Bình phải bồi thường khoản tiền chiếm đoạt này. Trong vụ án này, các bị can còn lại có hành vi giúp sức, thực hiện sự chỉ đạo của Trần Phương Bình trái với pháp luật, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng.