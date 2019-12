Người thợ rèn tốt bụng mắc bẫy lừa của kẻ lưu manh

ANTD.VN - Ngày 21-12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa hoàn tất thủ tục bàn giao một đối tượng trốn truy nã cho Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện tại khu vực Ga Hà Nội xuất hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nam thanh niên này có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang bị Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đây chính là đối tượng đang bỏ trốn.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai đối tượng Thịnh

Tối 19-12, Công an quận Đống Đa đã tổ chức phương án bắt giữ đối tượng Thịnh.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Theo đó, ngày 22-9, anh ta đi lên xã Mường Bang, huyện Phù Yên rồi đến nhà anh Hạng A P để thuê rèn dao. Tuy nhiên, sau đó vợ anh P bị ốm nên người này từ chối. Đối tượng đã nhờ anh P chở đến huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thịnh

Lợi dụng lòng tốt và sự thật thà, tin tưởng của anh P, Thịnh đã viện cớ đường đi khó và bảo người thợ rèn xuống xe để đối tượng lên cầm lái. Tuy nhiên, khi anh P vừa bước xuống xe thì Thịnh phóng xe bỏ chạy. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan trình báo sự việc.

Về phần Thịnh, sau khi lấy được xe máy đã mang phương tiện gửi ở một quán nước ven đường quốc lộ 6, thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình. Biết bị truy nã, gã thanh niên bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, gã trai này thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu từ Bắc vào Nam. Thời gian này, Thịnh vừa di chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội thì bị lực lượng Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Trong sáng 20-12, Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Phù Yên, đồng thời, lực lượng công an cũng đã thu giữ chiếc xe tang vật của vụ án tại tỉnh Hòa Bình.

Đây là một trong những chiến công của lực lượng Công an quận Đống Đa trong việc đấu tranh, bắt giữ đối tượng trốn truy nã trong những ngày đầu cao điểm. Việc bắt giữ đối tượng Thịnh, tìm lại được chiếc xe cho nạn nhân góp phần xây dựng, củng cố sự tin tưởng của nhân dân đặc biệt là người dân tộc thiểu số đối với lực lượng công an.