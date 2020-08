Người phụ nữ nhẹ dạ mất hơn 1 tỷ đồng từ món quà của... bạn trai nước ngoài

Ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chị em ruột Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989) trú tại phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thái Quý (SN 1994) trú tại phường An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Trước đó, ngày 20-6, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị N.T.T đề nghị điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng chiếm đoạt tài sản và thu hồi tài sản cho chị. Theo trình báo của chị T, qua mạng xã hội Facebook chị quen biết với tài khoản có tên “Monowar Hussain”.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm lấy lời khai Trương Thúy Hằng

Người này nói sẽ tặng chị T một món quà chuyển từ nước ngoài về. Ngày 28-5, chị N.T.T nhận được điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát quốc tế. Người này nói chị T nhận được một bưu phẩm từ nước ngoài. Để nhận được quà chị T phải nộp một khoản thuế, phí gần 13 triệu đồng. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển số tiền này tới tài khoản của một người tên Duong Bao Thang.

Sau khi chị T chuyển tiền, từ ngày 28-5 đến ngày 12-6, chị T liên tục nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại khác nhau với nội dung bưu phẩm của chị có tiền tài sản từ nước ngoài chuyển về, nói hành vi của chị T là hoạt động rửa tiền vi phạm pháp luật. Những người sử dụng các số điện thoại này yêu cầu chị T phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đối tượng chỉ định nếu không sẽ bị bắt giam.

Do lo sợ nên chị T đã 3 lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận đơn của chị T, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều tra xác minh làm rõ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự xác định 2 đối tượng liên quan là Trương Thị Mỹ Hằng và Trương Thái Quý.

Đối tượng Trương Thúy Hằng

Tại cơ quan công an, khoảng năm 2018, Hằng sang Campuchia buôn bán. Tại đây, cô ta quen biết một số người từ Việt Nam sang sinh sống. Qua những người này, Hằng biết một số người nước ngoài.

Những người này rủ Hằng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người ở Việt Nam, Hằng đồng ý. Những người Việt Nam lập tài khoản Zalo và Whatsapp trên điện thoại của Hằng, hướng dẫn Hằng cách gọi điện thoại cho người ở Việt Nam, giả danh là nhân viên vận chuyển hàng, nhân viên hải quan, nói dối có gói hàng gửi cho họ, yêu cầu nộp các loại tiền phí, thuế, bảo hiểm vào các tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp để được nhận gói hàng.

Sau khi người bị hại tin tưởng và chuyển tiền thì các đối tượng chiếm đoạt. Một người tên Ly thống nhất trả Hằng 5% tổng số tiền lừa đảo được. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của người nước ngoài, Hằng đã cùng nhóm người Việt Nam thực hiện nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn trên.