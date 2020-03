Người phụ nữ cạy tủ nhà hàng xóm lấy trộm hơn 37 triệu đồng

Ngày 5-3, công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án 220T qua đó bắt giữ Đinh Thị Quang (SN 1969) trú xã Hùng Sơn về hành vi Trộm cắp tài sản.



Trước đó, vào ngày 27-2, công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1937) trú xã Hùng Sơn bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy cắp số tiền hơn 37 triệu đồng.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, xác lập chuyên án 220T để truy tìm kẻ gian đã lấy số tiền của bà Nhung.

Được biết, bà Nhung sống một mình, nhà ở nơi vắng người. Thời điểm mất số tiền, bà Nhung đang đến nhà con gái.

Qua sàng lọc những đối tượng đáng ngờ trên địa bàn, ban chuyên án đã xác định Đinh Thị Quang là hàng xóm của bà Nhung chính là kẻ đã lấy số tiền trên.

Đối tượng Quang được mời lên cơ quan công an làm việc. Ban đầu người phụ nữ này quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ của cơ quan công an, Quang đã cúi đầu nhận tội.

Người phụ nữ này cho biết, thấy bà Nhung rời nhà nhưng quên khóa cửa nên đã lẻn vào để lấy số tiền trên.