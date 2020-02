Người mang biệt danh T1 trong vụ án giả danh Thiếu tướng quân đội lừa đảo là ai?

ANTD.VN - Để đảm bảo quyền lợi người liên quan trong vụ án đối tượng Hoa Hữu Long và vợ là Cao Thị Kim Loan, giả danh sỹ quan quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm người mang biệt danh T1 - người được cho là đã "ôm" hàng tỷ đồng của cặp vợ chồng lừa đảo.

Ngày 24-2, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố (ANĐT - CATP) Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án hình sự do Hoa Hữu Long, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội giả danh Thiếu tướng quân đội cầm đầu. Cùng bị truy tố với Long còn có Cao Thị Kim Loan (vợ Long) cùng 12 đồng phạm khác. Tất cả 14 bị can đều bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra nêu rõ, tháng 2-2018, Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo về một đối tượng tự xưng là Hoa Hữu Long, Thiếu tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, thông qua hình thức nhận người vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương của Bộ Quốc phòng (S10). Theo đó, Cục này đã tổ chức điều tra xác minh cho thấy Bộ Quốc phòng không có ai là Thiếu tướng Hoa Hữu Long, không có tập đoàn Đông Dương nào thuộc Bộ Quốc phòng (S10).

Cặp vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan sắp ra tòa cùng 12 bị can khác

Do vậy, đầu tháng 4-2018, Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang CATP Hà Nội. Đến ngày 14-4-2018, Cơ quan ANĐT, CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố lần lượt các bị can, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp tố tụng khác nhau.

Quá trình điều tra đã xác định, từ khoảng cuối năm 2015, lợi dụng việc Bộ Quốc phòng đang có đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội, Hoa Hữu Long cùng với một số đối tượng đã sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và đang cần tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hồ sơ, tiền của hàng trăm người lao động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố...

Hoa Hữu Long và các đối tượng đã thu tiền của các nhân sự có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng hơn 83 tỷ đồng, để chạy việc vào Tập đoàn Đông Dương. Đến nay, Cơ quan ANĐT đã lấy lời khai 650 bị hại, còn hàng trăm bị hại khác tuy đã có giấy triệu tập nhưng không đến, hoặc địa chỉ không rõ ràng.

Riêng đối với vợ chồng Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan cũng như một số đối tượng khác đều khai báo số tiền thu được của người lao động đã nộp về cho đối tượng mang biệt danh T1, thường gọi là - anh Đức..., nhưng không biết T1 là ai, Đức ở địa chỉ nào, làm gì? Khi đưa tiền cũng không có giấy tờ biên nhận vì tin tưởng nhau, các đối tượng chưa được hưởng lợi gì.

Hiện vụ án đã kết thúc điều tra và để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan ANĐT vẫn đang tiếp tục truy tìm, làm rõ đối tượng mang biệt danh T1 là ai, ở đâu? Đề nghị nhân dân ai biết thông tin gì liên quan đến người mang biệt danh T1, báo về Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội, địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, số điện thoại 0.692.194.064 để phối hợp giải quyết theo quy định.