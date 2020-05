Người lái "xe ôm" công nghệ bị lừa vận chuyển ma túy

Công an TP. Hải Phòng ngày 9-5 thông tin, Đội CSĐT tội phạm ma túy - Công an quận Ngô Quyền vừa bắt quả tang ông N (trú ở phường Cát Bi, quận Hải An) – là tài xế “xe ôm” Grab - đang giao hàng là… ma túy cho khách.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Qua đấu tranh, ông N. khai được một người tên Thành, ở phường Đồng Quốc Bình, thuê giao hàng đến một địa chỉ ở phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) với giá 500.000 đồng. Trước khi giao gói hàng, Thành nói với ông N. đây là đồ vật rất đắt tiền nên phải đưa CMND cho Thành chụp lại, khi nào giao hàng thành công mang tiền về thì Thành mới trả tiền công.

Truy xét nóng, Công an quận Ngô Quyền đã bắt Bùi Thị Bích Thủy (SN 1968, trú tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền), là đối tượng nhận hàng từ tài xế “xe ôm” và Tô Công Thành (SN 1994, trú ở khu tập thể Đồng Quốc Bình).

Khám nhà Thành, lực lượng Công an thu giữ 3 gói cần sa, nhiều dụng cụ để cân, đóng gói. Tại nhà Thủy, lực lượng chức năng thu giữ thêm 420g cần sa và gần 30g ma túy tổng hợp.

Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, Thành là đầu mối cung cấp ma túy cho Thủy bán lẻ. Cơ quan chức năng xác định, ngoài việc thuê “xe ôm” công nghệ đi giao ma túy, đường dây này sử dụng phương thức đóng “hàng” vào các gói với bao bì nhãn mác giống như thuốc bổ đông trùng hạ thảo hòng qua mặt cơ quan chức năng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.