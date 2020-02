Người đàn ông bị bắt quả tang khi vận chuyển 3kg ma túy đá, 4 bánh heroin

Ngày 26-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ Trần Khắc Bảy (SN 1983) trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An khi người này đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy lớn vào khu vực phía Nam tiêu thụ.



Theo đó, vào đầu tháng 2 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam đang hoạt động.

Số ma túy "khủng" mà Bảy đang trên đường vận chuyển vào khu vực phía Nam (ảnh công an cung cấp)

Cơ quan công an đã lập chuyên án 369B để đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, ban chuyên án xác định Trần Khắc Bảy chính là kẻ cầm đầu của đường dây này.

Quá trình theo dấu Bảy, ban chuyên án biết được ngày 26-2, gã này sẽ mang “hàng” vào Nam. Đúng như dự đoán, vào 7h sáng cùng ngày, khi Bảy đang thuê xe taxi từ Đô Lương qua cầu Bến Thủy (thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh) để bắt xe vào Nam thì bị lực lượng công an ập đến khống chế bắt giữ.

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ 1 chiếc ba lô bên trong có chứa 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin cùng các giấy tờ tùy thân khác.