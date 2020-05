Người đàn bà trên chuyến xe đêm, mang theo 2 bánh heroin

Khoảng 22h ngày 14-5, tại khu vực Trạm thu phí đường cao tốc 5B thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Tân Tiến và Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 8) - Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, BKS: 99A-088.13.

Qua xác minh, lực lượng Công an bước đầu xác định danh tính 3 người trên xe ô tô gồm: Lê Thị Bích Liên (SN 1965), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1975), và Đoàn Văn Thanh (SN 1993), cùng trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện Lê Thị Bích Liên cất giấu trong người 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng được ép thành bánh hình chữ nhật. Đối tượng khai nhận chất bột ép này là ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định trưng cầu giám định, cho thấy chất bột trắng thu giữ của Liên là heroin, có trọng lượng hơn 705g.

Bước đầu, Liên khai nhận do hám lời nên đã vận chuyển thuê số ma túy trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Lê Thị Bích Liên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.