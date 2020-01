Người đàn bà "giá họa" cho nhân tình phải nhận án tù đích đáng

Theo đó, xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, HĐXX sơ thẩm TAND quận Nam Từ Liêm quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Vững (SN 1978, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Vu khống”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Vững phải chấp hành mức án chung là 7 năm tù.

Cũng với 2 tội danh nêu trên, HĐXX sơ thẩm lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 5 năm tù và 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Vân (bên trái) và đồng phạm tại phiên tòa.

Lần lượt tuyên phạt 2 bị cáo các mức phạt tù nêu trên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự uy tín của người khác. Bị cáo Vân giữ vai trò chính, song thành khẩn giúp cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án. Bị cáo Vững có nhiều thành tích trong công tác nên được xem xét giảm nhẹ.

Quá trình xét xử trước đó, bị cáo Vân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, còn bị cáo Vững cho rằng bị oan và không nhất trí với kết luận điều tra cũng như bản cáo trạng truy tố với chị ta.

Luật sư bào chữa của Vững trình bày vụ án không có chứng cứ vật chất, giám định tiếng nói không phải là giám định tư pháp. Luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, lời khai, HĐXX thấy rằng có đủ cơ sở xác định, trong thời gian chung sống với anh Nguyễn Văn Thiện, bị cáo Vân có những mâu thuẫn.

Sau đó, Vân kể cho Vững việc thường xuyên bị anh Thiện đánh nên muốn cho người tình vào tù. Vân hỏi Vững đưa ma túy vào ô tô thì có bắt được không. Vững bảo được, chỉ cần có "hàng" trong xe là chết.

Giá họa cho người khác, Vững bảo Vân đưa 1 tỉ đồng để lo lót vụ việc. Ngày 21-10-2016, Vân thông báo cho Vững biết đặc điểm xe ô tô anh Thiện thường lái. Sáng 28-10-2016, Vững gửi cho Vân một số điện thoại, bảo sẽ có người đưa ma túy để bỏ vào xe anh Thiện.

Đến trưa cùng ngày, Vân nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông không rõ danh tính nói để ma túy ở gốc cây, gần chỗ đỗ ô tô của anh Thiện, đè hòn đá lên. Sau đó, Vân ra lấy gói ma túy này (trọng lượng hơn 7 gram heroin, gần 1,5 gram "đá") rồi để vào cốp ghế phụ trước xe ô tô của anh Thiện.

Chiều cùng ngày, anh Thiện nhận được cuộc điện thoại của người xưng tên là Giang hẹn hỏi mua bán nhà nên rủ Vân cùng đi. Tối hôm đó, khi xe chuyển bánh, Vân gọi báo cho Vững biết. Đến 21h30, tổ công tác cảnh sát cơ động kiểm tra xe anh Thiện và phát hiện ma túy.

Quá trình điều tra, anh Thiện phủ nhận số ma túy này là của mình. Do không chứng minh được hành vi phạm tội của anh Thiện nên cơ quan tố tụng đã không có căn cứ để xử lý. Được trả tự do, anh Thiện sau đó tìm ra Vân và Vững là hai người gài bẫy mình và tố cáo tới cơ quan công an.