Người đàn bà dùng chiêu góp vốn lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa mở tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Lan là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, bị cáo tự giới thiệu bản thân có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận.

Nguyễn Thị Lan bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo còn giới thiệu, sở dĩ chị ta có thể mua thanh lý là do bản thân có quan hệ với các quan chức trong ngành xi măng. Nếu muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền cho Lan, chị ta sẽ chia lợi nhuận. Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan.

Ban đầu để tạo lòng tin, bị cáo trả tiền gốc và chia lợi nhuận chỉ sau vài ngày. Tiếp đó, Lan huy động với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt.

Bị cáo lập tài khoản zalo tên “buiminh” và giới thiệu với các bị hại là của ông Bùi Hồng M, Tổng giám đốc một doanh nghiệp về xi măng sau đó nhắn tin cho các bị hại mạo nhận là ông M, lập các hợp đồng mua bán khống... để chiếm đoạt tiền.

Với mánh khóe như trên, từ 2014 đến tháng 9-2017, Lan đã chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền 291 tỷ đồng. Trong đó, chị Trần Thị Thanh Hòa (trú tại Ninh Bình) bị chiếm đoạt số tiền rất lớn lên tới hơn 31 tỷ đồng. Lần đầu, chị Hòa đầu tư 1 tỷ đồng. Sau 2 ngày, bị cáo trả lại 1 tỷ đồng tiền gốc kèm 300 triệu đồng lãi.

Thấy có lợi nên chị Hòa tiếp tục cho vay nhiều lần. Các lần nhận tiền, bị cáo đều trả lợi nhuận rất cao. Đến tháng 3-2017, bị cáo bắt đầu không trả gốc và lãi đúng hẹn cho chị Hòa. Thời điểm này, số tiền chị Hòa đưa cho Lan lên tới gần 20 tỷ đồng.

Chị Hòa có đòi tiền thì bị cáo đưa cho chị Hòa xem hẳn hợp đồng mua bán phế liệu trị giá 56 tỷ đồng, chuẩn bị đến lấy hàng. Tin Lan vì được tận mắt xem hợp đồng, chị Hòa tiếp tục nhiều lần đầu tư tiền cho đối tượng lừa đảo. Tính đến tháng 8-2017, bị cáo Lan đã nhận của chi Hòa tổng số tiền 31,4 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, bị cáo Lan đã lừa số tiền 23,5 tỷ đồng của bà Lê Thị Hà (trú tại Thanh Hóa). Bị cáo nói với bà Hà có mối quan hệ với ông Bùi Hồng M, hiện ông M đã cho Lan nhập động cơ vào các nhà máy xi măng.

Bị cáo rủ bà Hà góp vốn để mua hàng bán cùng chia lợi nhuận. Lần đầu tiên, bà Hà đầu tư 6 tỷ đồng. Sau 4 ngày Lan chia lợi nhuận 500 triệu đồng. Tin tưởng vào bị cáo, bà Hà nhiều lần đưa tiền cho bị cáo để đầu tư. Tổng số tiền bị cáo còn chiếm đoạt của bà Hà là 23,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai đã dùng tiền của 31 người đưa cho ông Bùi Hồng M (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỷ đồng, đưa cho Nguyễn Sỹ An (trú tại Nghệ An) hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai người này đều không thừa nhận thừa nhận.

Riêng đối với Nguyễn Sỹ An, bị cáo Lan đã nhờ người này làm giả các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để sử dụng lừa đảo. Tuy nhiên, bị cáo Lan không bàn bạc, không nói cho An biết nên cơ quan điều tra xác định An không đồng phạm với bị cáo Lan và không đề cập xử lý.

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, nhận thấy lời khai của bị cáo và các bị hại có nhiều điểm chưa đồng nhất, một số tình tiết khác trong vụ án cũng không thể làm rõ ngay tại phiên xử nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.