Ngỡ ngàng nghe chốt 141 báo tìm được chiếc xe máy bị lấy trộm từ... 11 năm trước

Chiều 21-6-2020, tổ công tác Y24/141 CAHN do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).



Đến 21h30, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy Honda Air Blade (đeo BKS 23L9-0169) có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Chiếc xe máy bị lấy trộm được đeo BKS lệch 1 chữ số so với BKS gốc

Tại chốt 141, người điều khiển xe quanh co, không xuất trình được giấy đăng ký xe với lý do "chủ xe để giấy tờ ở tỉnh Bắc Ninh". Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ của tổ Y24/141 đã tiến hành kiểm tra số khung, số máy của xe, qua đó phát hiện BKS chính xác của xe là 23L9-0199 (khác 1 chữ số so với chiếc BKS đang đeo).

Đặc biệt, khi kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát nhận ra đây chính là chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp từ cách đây... 11 năm. Xác minh tại chỗ, cán bộ của tổ Y24/141 đã tìm được chủ xe là chị Nguyễn Hằng (trú tại tỉnh Hà Giang).

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chị Hằng cho biết, chiếc xe trên đứng tên bố chị, được mua vào tháng 10-2008 với giá 38 triệu đồng.



"Sau khi mua về, tôi còn lắp thêm đồ với chi phí khoảng 4-5 triệu đồng nữa, nâng tổng giá trị xe lên 42-43 triệu đồng. Sau đó một năm, tới năm 2009, khi đang đỗ xe trước cửa thì tôi bị kẻ trộm lấy mất. Trong cốp xe có đầy đủ giấy đăng ký xe và cả sổ hộ khẩu của gia đình", chị Hằng cho biết.

Chiếc xe máy còn khá mới, sau 11 năm bị lấy trộm

Hai nam thanh niên ngồi trên xe khi bị cảnh sát 141 chặn dừng là Nguyễn Đ (SN 1994) và Đặng K (SN 1990). Cả 2 người này đều làm thợ lắp mái, tạm trú tại phố Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Trình bày tại chỗ, Đ và K đều nói rằng đây là xe do "chủ" giao cho, không rõ nguồn gốc.

Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: "Chiếc BKS gắn trên xe máy chỉ sai khác 1 chữ số so với BKS gốc. Người điều khiển tìm cớ nói rằng giấy tờ xe ở tỉnh khác, xin nộp phạt để đi ngay, song chúng tôi kiên quyết xác minh, làm rõ. Qua đó, chủ xe bị mất trộm đã được nhận lại tài sản của mình".

Chị Nguyễn Hằng đã bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành tới tổ công tác. Đáng chú ý, trước đó chỉ 5 ngày, khi làm nhiệm vụ ở đường Đại Cồ Việt, tổ Y24/141 cũng đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy trộm cắp và tiến hành tạm giữ, mời chủ xe tới xác minh.