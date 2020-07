Nghi mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ bị đâm tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h45’ ngày 27-7, chị V.A (41 tuổi) trú phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An, điều khiển xe máy lưu thông trên đường phía sau chợ Cửa Bắc, phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An, thì bất ngờ bị một người đàn ông chặn lại.



Sau một lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông này bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người chị A. Người phụ nữ này vùng chạy nhưng người đàn ông vẫn truy đuổi và tiếp tục đâm chém cho đến khi chị A. gục tại chỗ.

Hiện trường nơi chị A. bị đâm tử vong

Do bị thương nặng nên chị A. tử vong ngay sau đó. Gây án xong, người đàn ông lên xe máy bỏ đi. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị A.

Hung thủ gây án được xác định là người đàn ông tên Cương, quê Nghi Lộc, Nghệ An, làm nghề lái xe taxi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về sự việc.