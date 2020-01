Nghi án 'cai thầu'' xây dựng trả lương cho công nhân bằng ma túy

ANTD.VN - Ngày 5-1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã triệt phá tụ điểm tổ chức tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý trong 1 công trường đang xây dựng trên địa bàn phường Hạ Đình.

Đêm 3-1, từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân và qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về mà tuý, Công an quận Thanh Xuân bất ngờ ập vào khu vực lán trại phía trong một công trình đang thi công, kín cổng, cao tường nằm trên địa bàn phường Hạ Đình.

Các đối tượng liên quan bị đưa về trụ sở công an để làm rõ

Tại đây, lực lượng chức năng xác định và đưa gần 20 người có biểu hiện sử dụng ma túy về trụ sở để đấu tranh.

Lời khai ban đầu của một số đối tượng trong nhóm cho thấy, họ ở tỉnh ngoài về làm thuê, và được chủ thầu xây dựng thay vì trả công bằng tiền, sẽ "chuyển hóa" thành ma túy hàng ngày để cùng nhau sử dụng.

Trước đó, cuối tháng 12-2019, Công an phường Thượng Đình và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Thanh Xuân cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính một công trình đang xây dựng trên địa bàn, đưa về trụ sở Công an phường nhiều trường hợp không đăng ký tạm trú theo quy định. Kiểm tra nhanh cho thấy có 8 đối tượng dương tính với ma tuý. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin sự việc.