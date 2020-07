‘Nghề’ thật của người đàn ông bơm xe trước cửa cung văn hóa

Công an TP. Hải Phòng ngày 29-7 thông tin về kết quả của Công an quận Ngô Quyền quá trình điều tra vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại khu vực Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.

Các đối tượng trong vụ án

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 19-7, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang Liêu Hồng Thịnh (SN 1975, trú ở Đông Khê, Ngô Quyền), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ của Thịnh 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng, qua giám định sơ bộ là heroin.

Tại cơ quan Công an, Thịnh khai mua ma túy của Lê Hồng Nhạn (SN 1962, trú ở Lạch Tray, Ngô Quyền). Mở rộng đấu tranh, Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang Lê Hồng Nhạn và Nguyễn Văn Ánh (tức Xuân – SN 1966, trú ở phường Cát Bi, quận Hải An), đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại trước cửa Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.

Lực lượng chức năng thu dưới đất chỗ Nhạn và Ánh đứng 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng, qua giám định là heroin, khối lượng 0,04 gam; thu trong túi quần của Nhạn 8 gói giấy chứa heroin, khối lượng 0,54 gam.

Tài liệu CQĐT thu thập cho thấy, Lê Hồng Nhạn chuyên cung cấp ma túy cho đối tượng nghiện tại khu vực trước cửa Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp. Hàng ngày, nhằm đối phó cơ quan chức năng, Nhạn mang bơm ra khu vực vỉa hè Cung văn hóa để bơm xe. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.