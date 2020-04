Ngày mai, xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Phiên tòa xét xử phúc thẩm do Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - Chánh tòa Tòa Kinh tế (TAND Cấp cao tại Hà Nội) làm chủ tọa. Tính đến thời điểm hiện nay, có tổng số 17 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có 1 luật sư.

Dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này sẽ được diễn ra trong 4 ngày (từ 23 đến 26-4-2020). Trước đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã dự kiến tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án vào ngày 13-4-2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 nên phiên tòa phải trì hoãn.

Phiên toà phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG được mở do 11/14 bị cáo có đơn kháng cáo, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt và không có bị cáo nào kháng cáo kêu oan. Dù vậy, trước thềm phiên toà được mở, 2/11 bị cáo rút kháng cáo.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên toà sơ thẩm.

Các bị cáo rút kháng cáo là Cao Duy Hải - cựu Tổng Giám đốc MobiFone và Võ Văn Mạnh - cựu Giám đốc Công ty Thẩm định giá AMAX. Các bị cáo không kháng cáo là Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT; Phạm Đình Trọng – cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT&TT) và Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch HĐQT AVG.

Trước đó, trong các ngày từ 16 đến 28-12-2019, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt Trương Minh Tuấn 14 năm tù về hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Phạm Đình Trọng bị phạt 5 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phạm Nhật Vũ bị phạt 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trình bày nhiều nội dung, tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho mình như: có nhiều thành tích, cống hiến trong công tác và chiến đấu khi ở trong quân ngũ; sức khỏe già yếu; nhiều bệnh tật…

Trong giai đoạn điều tra vụ án và xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tự khai nhận hành vi nhận hối lộ và nay đã khắc phục hết hậu quả. Bị cáo Son bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về hai tội "Nhận hối lộ" và "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Hồ Tuấn - cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone kháng cáo xin hưởng án treo với lý do, Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá khách quan các tài liệu chứng minh tình tiết giảm nhẹ của bị cáo trong vụ án, chưa áp dụng triệt để các quy định của BLHS và BLTTHS, do đó áp dụng hình phạt quá nặng so với vai trò của bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng - cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone kháng cáo xin miễn hình phạt với lý do quá trình xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm chưa chấp nhận những nội dung đánh giá bản chất hành vi khách quan của bị cáo trong vụ án nên áp dụng mức hình phạt quá nặng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hồ Tuấn và bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau phiên toà sơ thẩm, MobiFone (nguyên đơn dân sự trong vụ án) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên - cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone nhưng sau đó đã rút kháng cáo. Bị cáo Nguyên bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015 MobiFone thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng, dự án nhóm A - thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Bộ TT&TT là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone có trách nhiệm chỉ đạo MobiFone trong quá trình thực hiện dự án, quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, các bị cáo ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại MobiFone, Bộ TT&TT, Công ty Thẩm định giá AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá... và quyết định giá mua CP của AVG, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với tổng giá trị hơn 6.590 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Phạm Nhật Vũ đã có hành vi đưa hối lộ cho các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải.