"Ngáo đá" mang dao dọa chém các phương tiện trên cao tốc

CQĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Ích Huỳnh (SN 1989, trú tại Hà Nội), về hành vi dùng dao dọa tấn công phương tiện trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đồng thời gây thương tích cho 1 chiến sỹ Công an.

Đối tượng Huỳnh tại cơ quan Công an

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 18-5, trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, đoạn qua khu vực xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, xuất hiện một đối tượng nam giới, cầm dao đe dọa tấn công các phương tiện qua lại. Nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm của đối tượng.

Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng đã tỏ thái độ chống đối, rồi trèo lên nóc một chiếc xe tải… cố thủ. Đến khoảng 17h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Quảng Yên đã khống chế được đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Đáng chú ý trong quá trình khống chế đối tượng, một đồng chí Công an xã bán chuyên trách xã Tiền An đã bị thương.

Kết quả xác minh cho thấy, danh tính đối tượng bị khống chế là Nguyễn Ích Huỳnh. Người này có phản ứng dương tính với chất ma túy.