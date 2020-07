Nam thanh niên sa lưới trên đường mang 4 bánh heroin ra Bắc tiêu thụ

ANTD.VN -Phạm thuê taxi mang 4 bánh heroin trên đường ra Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt quả tang.

Vừa qua, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đã bắt giữ Lô Văn Phạm (SN 1989) trú bản Phà Pạt, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An, khi thanh niên này đang trên đường vận chuyển 4 bánh heroin đi tiêu thụ.

Phạm cùng tang vật tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 17-7, trên QL 48 đoạn qua địa phận bản Đồng Phầu, xã Châu Bình, tổ công an của Công an huyện Quỳ Châu đã phát hiện một chiếc xe taxi với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan công an bắt giữ Lô văn Phạm cùng với tang vật là 4 bánh heroin. Tại cơ quan công an, Phạm nkhai nhận, đang thuê taxi để đưa số ma túy trên từ huyện Quế Phong, Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ thì bị phát hiện.

Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để sớm khởi tố đối tượng ra trước pháp luật.