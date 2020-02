Nam thanh niên bị sát hại, phi tang bằng lửa

ANTD.VN - Công an TP. Hải Phòng ngày 23-2 đã thông tin ban đầu về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện An Dương.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 22-2, Công an huyện An Dương nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông P.V.T (SN 1971), ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, có 1 xác chết là nam giới với nhiều thương tích và bị đốt cháy.

Đối tượng Tuấn (dấu X) bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Sơn La

Kết quả điều tra xác định nạn nhân là N.V.L (SN 1995, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương). Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân L. đã bị sát hại, cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương ngay sau đó đã thông tin, đề nghị sự phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an một số địa phương, để tiến hành khoanh vùng, truy bắt hung thủ gây án.

Đến khoảng 3h ngày 23-2, các lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương); khi tên này đang di chuyển bằng xe khách lẩn trốn lên tỉnh Sơn La.

Bước đầu, Phạm Ngọc Tuấn khai nhận chiều 22-2, anh N.V.L đến nhà đối tượng để đòi nợ. Quá trình này, Tuấn đã dùng dao chém anh L. gục chết tại chỗ, rồi cho xác nạn nhân vào thùng phi và dùng xăng đốt phi tang. Sau đó đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La.

Vụ án đang được CQĐT Công an TP. Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.