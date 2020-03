Nam nhân viên bảo vệ bị CSCĐ phát hiện giấu bình xịt hơi cay

Tối 18-3-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Vũ Văn Thường làm tổ trưởng, tuần tra trên địa bàn quận Cầu Giấy theo kế hoạch.



Đến 21h50, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên mặc đồng phục nhân viên bảo vệ đèo nhau trên xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Bình xịt hơi cay được phát hiện trong túi của nam nhân viên bảo vệ

Kiểm tra, cảnh sát phát hiện thanh niên điều khiển xe máy giấu 1 bình xịt hơi cay trong chiếc túi đeo trên người. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng này quanh co, nói rằng mang theo để "phòng thân", và được đội bảo vệ phát cho. Tuy nhiên, anh ta không xuất trình được bất kỳ giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ nào.

Danh tính của nam thanh niên trên được làm rõ Nguyễn T (SN 2001, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Đối tượng không xuất trình được giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, và không giải thích hợp lý việc mang bình xịt hơi cay theo người

Đại diện tổ công tác CSCĐ cho biết: "Đối tượng tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ đã không đưa ra được bất kỳ giấy tờ liên quan nào tới chiếc bình xịt hơi cay. Thông thường, các nhân viên bảo vệ sẽ được phát loại công cụ khác chứ không phải bình xịt như vậy".

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8, Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Sau khi làm rõ, tổ công tác CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Trung Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.