Nam công nhân đánh đồng nghiệp suýt chết vì hay tin bị nói xấu

Ngày 5-8, TAND - TP Hà Nội đưa Phạm Văn Dũng (SN 1989, trú ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Quang Mạnh (SN 1973), ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tại phiên tòa, diễn biến vụ án cho thấy Phạm Văn Dũng và anh Hoàng Quang Mạnh đều là công nhân tại Khu công nghiệp Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội). Ngày 4-10-2019, khi đang làm việc tại công ty, Dũng được anh Trần Văn Tính (SN 1981, đồng nghiệp) cho biết anh Mạnh nói mẹ Dũng đi... ngoại tình.

Bị cáo Phạm Văn Dũng tại phiên tòa.

Nghe anh Tính nói vậy, Dũng rất bức xúc và nảy sinh ý định đi tìm anh Mạnh đánh trả thù. Đầu giờ chiều cùng ngày, khi đang đứng trong xưởng sản xuất, Dũng thấy anh Mạnh đi bộ từ phía ngoài vào trong. Đi ngang qua Dũng, anh Mạnh còn cười chào hỏi đồng nghiệp.

Cùng thời điểm, Dũng cúi xuống đất nhặt thanh sắt rồi vụt vào đầu anh Mạnh. Sau cú đánh, anh Mạnh bị choáng, ngã ngồi xuống nền xưởng. Lúc này, Dũng tiến tới, tiếp tục dùng thanh sắt dài vụt nhiều cái vào vùng đầu đồng nghiệp.

Trong lúc bị đánh, anh Mạnh giơ tay lên ôm đầu. Vụ việc chỉ dừng lại khi các đồng nghiệp xung quanh của hai người chạy vào can ngăn, đẩy Dũng ra ngoài. Sau đó, mọi người đưa anh Mạnh đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, nên anh Mạnh may mắn giữ được tính mạng, nhưng cũng bị tổn hại 47% sức khỏe.

Bị đưa ra xét xử, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Theo lời khai của Dũng, do anh ta bức xúc, không nghĩ được gì nhiều nên mới hành động nêu trên. Cũng theo lời khai của bị cáo, đây không phải lần đầu tiên Dũng được người khác cho biết anh Mạnh nói xấu gia đình anh ta.

Trong khi đó, bị hại Hoàng Quang Mạnh khẳng định không nói xấu gì Dũng. Quá trình điều tra, bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Dũng. Tại tòa, anh Mạnh tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hành động gây ra cũng chỉ là bộc phát.

Được nói lời sau cùng, Dũng nói lời xin lỗi đối với đồng nghiệp và mong tòa án xem xét, khoan hồng để sớm có cơ hội được trở về chăm sóc các con còn thơ dại. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND - TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Dũng với mức án cùng tội danh như đã nêu.