Năm án tử hình, 8 án chung thân trong đường dây buôn ma túy xuyên Việt

ANTD.VN -Sau nhiều ngày xét xử, sáng nay, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án 15 bị cáo trong đường dây buôn ma túy xuyên Việt. Trong đó, có 5 án tử, 8 án chung thân, số còn lại nhận mức án từ 20 - 30 năm tù.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Cao Xuân Thủy (SN 1990) trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Tống Kim Sơn (SN 1972), trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Võ Văn Quý (SN 1978), trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Đào Duy Thương (SN 1988), trú tại phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Dương Thế Anh (SN 1979), trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh; Dương Hồng Nhật (SN 1986), trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và 7 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo trong phiên xét xử

Theo đó, Cao Xuân Thủy đã cấu kết với nhiều bị cáo lập đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn hết sức tinh vi.



Thủy thường giấu ma túy vào các đồ vật, trong các thùng hoa quả.

Sau đó, Thủy mang ma túy cho Dương Hồng Nhật và Dương Thế Anh để bán cho Tống Kim Sơn. Để qua mặt lực lượng công an, Thủy cùng Đào Duy Thương gửi các thùng hoa quả bên trong cất giấu ma túy theo xe khách từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh cho Tống Kim Sơn và Võ Văn Quý tiêu thụ.

Ngày 10-4-2018 tại TP.Hồ Chí Minh, trong khi Tống Kim Sơn đang nhận thùng hoa quả trong có giấu ma túy do Thủy gửi thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. Từ đó, đường dây mua bán ma túy xuyên Việt do Cao Xuân Thủy cầm đầu bị bại lộ, các đối tượng lần lượt sa lưới.

Bị cáo Cao Xuân Thủy

Cơ quan chức năng xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 4-2018, Tống Kim Sơn, Cao Xuân Thủy, Võ Văn Quý, Đào Duy Thương, Dương Thế An, Dương Hồng Nhật và 9 bị cáo khác đã mua bán trái phép hơn 23kg ma túy.

Trong đó, Thủy có hành vi mua bán trái phép hơn 21,9 gam ma túy, 4 bánh heroin (có khối lượng gần 1,4kg ma túy) hưởng lợi hơn 1,8 tỷ đồng; Tống Kim Sơn mua bán trái phép gần 19g ma túy đá, hưởng lợi 216,5 triệu đồng; Võ Văn Quý mua bán gần 22kg ma túy, hưởng lợi 90 triệu đồng; Đào Duy Thương mua bán gần 14kg ma túy; Dương Thế Anh mua bán 8kg ma túy, hưởng lợi 391 triệu đồng; Dương Hồng Nhật mua bán 8kg ma túy, thu lợi bất chính 49 triệu đồng,…

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 17-7, HĐXX đã tuyên phạt Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Võ Văn Quý, Dương Thế Anh và Dương Hồng Nhật cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, Châu Thông Cường, Đào Duy Thương, Nguyễn Chí Cường, Huỳnh Lê Khanh, Phạm Như Hải cùng Cú Vư và Và Nhia Lỳ (đều người Lào) lĩnh án chung thân. Những bị cáo còn lại nhận mức án từ 20 - 30 năm tù.