Năm 2020: Hàng loạt quy định mới về tuyển sinh vào trường công an sẽ được áp dụng?

14:05 30/01/2020 0 Huệ Linh

ANTD.VN -Dự thảo Thông tư về tuyển sinh trong Công an nhân dân thay thế Thông tư 15/2016/TT-BCA vừa được đăng tải để lấy ý kiến từ 9/1/2020 (dự kiến có hiệu lực từ 1/3/2020). Theo dự thảo này, từ năm 2020, các trường công an sẽ không tuyển sinh hệ Cao đẳng, đồng thời không giới hạn tỷ lệ nữ tuyển sinh vào các ngành công an.