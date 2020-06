Mượn hàng loạt xe ô tô "xịn" rồi mang đi bán lấy tiền trả nợ

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT – CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8-2019, do nợ nần số tiền lớn không có khả năng chi trả nên Chiến đã nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng việc quen biết anh T (trú tại Hà Nội), đối tượng này đã mượn 3 chiếc xe ô tô của anh T rồi mang đi bán.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Chiến khai ngoài vụ việc trên đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe ô tô trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Văn Chiến thì liên hệ, trình báo Công an quận Long Biên (Đội Cảnh sát hình sự - SĐT: 0394440277) để phối hợp giải quyết theo quy định.