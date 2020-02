Mượn điện thoại của người lái "xe ôm" rồi... biến trong tích tắc

Ngày 10-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Quân (SN 1995, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội lấy lời khai của đối tượng Trần Anh Quân

Trước đó, khoảng 22h tối 6-2, Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa nhận được trình báo của anh T.Đ.T (ở quận Hai Bà Trưng) về việc: trước đó, anh T bị một đối tượng chiếm đoạt chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi - Redmi, Note 7, tại ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương. Ngay sau đó, Chỉ huy Công an phường Văn Chương đã nhanh chóng chỉ đạo CBCS tiến hành rà soát, xác minh điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau 20 phút nhận tin báo, Công an phường Văn Chương đã bắt giữ Trần Anh Quân tại đầu ngõ Lương Sử B, khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn.

Tại trụ sở công an, Quân khai do cần tiền tiêu xài, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của lái "xe ôm" Grab. Đối tượng đã thuê một người lái "xe ôm” từ ngõ Lương Sử C, chở đến đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn Quân không gặp được bạn, đã yêu cầu tài xế chở về vị trí cũ.

Tại ngõ Lương Sử B, lợi dụng lúc đêm khuya, vắng người qua lại, Quân đã hỏi mượn chiếc điện thoại của anh T để... gọi về cho gia đình. Khi người lái "xe ôm" tốt bụng vừa đưa chiếc điện thoại cho Quân, đã bị đối tượng cầm, bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy đến ngõ Lương Sử B, Quân bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo hồ sơ lưu trữ của lực lượng công an, Trần Anh Quân có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với cùng thủ đoạn trên.

Công an quận Đống Đa đề nghị ai bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn nêu trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Công an quận Đống Đa (địa chỉ 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa) hoặc Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa, để phối hợp điều tra, giải quyết.