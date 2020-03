Mua súng và 20 viên đạn để…phòng thân

Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương Công Sơn (SN 1988, ở phường Đằng Lâm (quận Hải An), để điều tra về hành vi tàng trữ súng, đạn trái phép.

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 21h ngày 1-3, tổ công tác Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự trong quá trình tuần tra trên phố An Đà, quận Ngô Quyền, phát hiện nghi vấn và kiểm tra nam thanh niên ngồi sau xe máy.

Đúng như nhận định, lực lượng Công an thu giữ của người này 1 khẩu súng dạng Colt và 20 viên đạn. Tại cơ quan Công an, Trương Công Sơn – danh tính đối tượng bị kiểm tra - khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và lo sợ bị hành hung nên tìm mua súng, đạn qua mạng xã hội để… phòng thân.