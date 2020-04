Mua súng ‘phòng thân’, trữ ma túy…dùng dần

Tối 5-4, trong quá trình tuần tra trên các tuyến thuộc địa bàn phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng cùng Công an phường Lạch Tray phát hiện nghi vấn và kiểm tra một thanh niên điều khiển xe máy điện. Đúng như nhận định, trong cốp xe máy điện có 1 khẩu súng dạng colt xoay cùng 3 viên đạn. Danh tính người này là là Nguyễn Đình Tứ (SN 1982, trú tại Lạch Tray).

Đối tượng Nguyễn Đình Tứ

Qua đấu tranh, Tứ khai nhận khoảng giữa năm 2015, anh ta lên cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, và mua khẩu súng trên với giá 3 triệu đồng, mục đích “phòng thân”. Mỗi khi ra đường, Tú luôn mang theo khẩu súng này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tứ, cơ quan Công an thu giữ 19 viên nén, 3 túi nilon đựng tinh thể màu trắng, 1 viên đạn và 1 chiếc cân tiểu ly. Theo lời khai của Tứ, do nghiện ma túy nên khoảng cuối tháng 2-2020, anh ta đến khu vực đường tàu Mê Linh, quận Lê Chân, bỏ 7 triệu đồng mua ketamin và “thuốc lắc”, mục đích sử dụng dần. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.