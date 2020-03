Mua súng để "phòng thân"gặp ngay Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Ngày 28-3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện hai đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép. Toàn bộ súng và đạn chì của các đối tượng đã bị CSGT thu giữ.

Trước đó, tổ tuần tra, kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 26+300 trên tuyến Quốc lộ N2B, thuộc ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, phát hiện xe mô tô biển số 66P1-871.40 có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng Luân và An bị CSGT phát hiện cùng với khẩu súng giấu trong người

Qua kiểm tra, lái xe là Phạm Thanh Luân và Lê Phúc An, đều sinh năm 2000, trú tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trên người Lê Phúc An có 1 khẩu súng kiểu dáng giống súng quân dụng (K54) bắn bằng đạn chì, trong ba lô có 55.000.000 đồng; 1 sổ hộ khẩu, 2 điện thoại di động và giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Trọng Phú.



Đấu tranh ban đầu, Lê Phúc An thừa nhận khẩu súng bắn đạn chì là do đối tượng mua trên mạng để phòng thân. Hiện vụ việc đơn vị đã bàn giao cho Công an xã Tịnh Thới tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.